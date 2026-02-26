Türkiye spor camiası, genç yaşta kaybettiğimiz değerli milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Peki, Sevdenur Gülçiçek kimdir? Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek neden öldü, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

SEVDENUR GÜLÇİÇEK KİMDİR?

Türkiye ragbi ve softbol camiasının değerli isimlerinden biri olan Sevdenur Gülçiçek, genç yaşına rağmen spora olan bağlılığı ve azmi ile dikkat çekmişti. Milli spor kariyerine softbol branşında başlayan Gülçiçek, kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil ederek birçok başarıya imza attı.

Sevdenur Gülçiçek, sporcu kişiliği ve disipliniyle sadece takım arkadaşları tarafından değil, spor camiasının tamamı tarafından sevilen bir figür haline gelmişti. Türkiye Ragbi Federasyonu ve çeşitli spor kulüpleri, onun azim dolu mücadeleci ruhunu her zaman örnek gösterdi.

MİLLİ SPORCU SEVDENUR GÜLÇİÇEK NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Ragbi Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sevdenur Gülçiçek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, Gülçiçek'in uzun süredir kansere karşı verdiği zorlu mücadeleyi gözler önüne sererken, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Onun azmi ve spor sevgisi, Türkiye'deki genç sporcular için ilham kaynağı olmaya devam edecek.

SEVDENUR GÜLÇİÇEK KAÇ YAŞINDAYDI?

Sevdenur Gülçiçek'in vefatı, genç yaşta gerçekleştiği için spor camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Genç yaşta kaybedilen bir milli sporcunun, hem ailesi hem de Türkiye spor camiası üzerinde bıraktığı etki oldukça büyüktü.