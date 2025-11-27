Haberler

Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!

Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan doruktaydı: Real Madrid, Olympiakos deplasmanında adeta nefesleri kesti. Maçta öne çıkan isimler arasında Kylian Mbappe'nin gol şovları ve Arda Güler'in kritik asistleri vardı. Peki, Real Madrid Olympiakos maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadele daha yaşandı: Real Madrid Olympiakos karşı karşıya geldi. Taraftarlar, maçın her dakikasında heyecanı doruklarda yaşarken, özellikle Kylian Mbappe'nin müthiş golleri ve Arda Güler'in kritik asistleri maçın öne çıkan detayları oldu. Peki, Real Madrid Olympiakos maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle! Detaylar...

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadele daha yaşandı. Real Madrid, Olympiakos deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşmayı 4-3 kazanarak 5. maçında 12 puana yükseldi. Özellikle Kylian Mbappe'nin muhteşem performansı ve Arda Güler'in kritik asistleri maçın ön plana çıkan detayları arasında yer aldı. İşte Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tempo yüksekti. Olympiakos, maçın 8. dakikasında Chiquinho'nun ceza sahası önünden sert ve düzgün vuruşuyla öne geçti. Ancak Real Madrid, Kylian Mbappe önderliğinde kısa sürede yanıt verdi:

dakikada Mbappe maça eşitliği getirdi.

dakikada Arda Güler'in çizgiye inip ortaladığı topu kafayla tamamlayan Mbappe, takımını öne geçirdi.

dakikada Mbappe, sadece 7 dakika içinde hat-trick yaparak skoru 3-1'e taşıdı.

dakikada Vinicius Junior'un golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

dakikada Taremi, Olympiakos adına farkı 1'e indirdi.

dakikada Mbappe maçtaki 4. golünü kaydetti.

dakikada El Kaabi Olympiakos'un üçüncü golünü attı.

Maç sonunda skor 4-3 Real Madrid lehine sonuçlandı.

Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!

REAL MADRID OLYMPIAKOS ARDA GÜLER ASİSTİ

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. 24. dakikada çizgiye inerek yaptığı kritik ortayla Mbappe'nin takımını öne geçiren golünü hazırladı. Arda Güler'in bu asist performansı, genç yıldızın Avrupa arenasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

OLYMPIAKOS MBAPPE GOLÜ İZLE

Kylian Mbappe, Real Madrid'in galibiyetinde başrolü oynadı. Maçta toplam 4 gol atan Mbappe, hat-trick ile taraftarları mest etti ve takımının galibiyetini garantiledi. Özellikle Mbappe'nin 29. dakikada savunma arkasına hızlı kaçarak ayak içi vuruşla attığı gol, maça damgasını vurdu. Mbappe golü izle ile bu muhteşem anları

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 312.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.