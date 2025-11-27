UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadele daha yaşandı: Real Madrid Olympiakos karşı karşıya geldi. Taraftarlar, maçın her dakikasında heyecanı doruklarda yaşarken, özellikle Kylian Mbappe'nin müthiş golleri ve Arda Güler'in kritik asistleri maçın öne çıkan detayları oldu. Peki, Real Madrid Olympiakos maçı kaç kaç bitti? Real Madrid Olympiakos Arda Güler asisti, Mbappe golü izle! Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle! Detaylar...

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadele daha yaşandı. Real Madrid, Olympiakos deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşmayı 4-3 kazanarak 5. maçında 12 puana yükseldi. Özellikle Kylian Mbappe'nin muhteşem performansı ve Arda Güler'in kritik asistleri maçın ön plana çıkan detayları arasında yer aldı. İşte Real Madrid Olympiakos maç özeti ve golleri izle!

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

REAL MADRID OLYMPIAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın başlama düdüğüyle birlikte tempo yüksekti. Olympiakos, maçın 8. dakikasında Chiquinho'nun ceza sahası önünden sert ve düzgün vuruşuyla öne geçti. Ancak Real Madrid, Kylian Mbappe önderliğinde kısa sürede yanıt verdi:

dakikada Mbappe maça eşitliği getirdi.

dakikada Arda Güler'in çizgiye inip ortaladığı topu kafayla tamamlayan Mbappe, takımını öne geçirdi.

dakikada Mbappe, sadece 7 dakika içinde hat-trick yaparak skoru 3-1'e taşıdı.

dakikada Vinicius Junior'un golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

dakikada Taremi, Olympiakos adına farkı 1'e indirdi.

dakikada Mbappe maçtaki 4. golünü kaydetti.

dakikada El Kaabi Olympiakos'un üçüncü golünü attı.

Maç sonunda skor 4-3 Real Madrid lehine sonuçlandı.

REAL MADRID OLYMPIAKOS ARDA GÜLER ASİSTİ

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. 24. dakikada çizgiye inerek yaptığı kritik ortayla Mbappe'nin takımını öne geçiren golünü hazırladı. Arda Güler'in bu asist performansı, genç yıldızın Avrupa arenasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

OLYMPIAKOS MBAPPE GOLÜ İZLE

Kylian Mbappe, Real Madrid'in galibiyetinde başrolü oynadı. Maçta toplam 4 gol atan Mbappe, hat-trick ile taraftarları mest etti ve takımının galibiyetini garantiledi. Özellikle Mbappe'nin 29. dakikada savunma arkasına hızlı kaçarak ayak içi vuruşla attığı gol, maça damgasını vurdu. Mbappe golü izle ile bu muhteşem anları