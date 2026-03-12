Real Madrid Manchester City maç özeti izle! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Arda Güler penaltı mı yaptırdı?

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, İngiliz devi Manchester City'yi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ağırladı. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadelede Los Blancos, ilk yarıda attığı üç golle rakibine adeta gözdağı verdi. Peki, Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Arda Güler penaltı mı yaptırdı? Detaylar...

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ İZLE!

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, İngiliz devi Manchester City'yi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ağırladı. Karşılaşmada Los Blancos, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük bir avantaj sağladı.

Maçın öne çıkan isimleri, attıkları goller ve kritik anlarıyla futbolseverleri büyüledi. Özellikle ilk yarıda sahneye çıkan Uruguaylı yıldız Federico Valverde, hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Maç özetini izlemek isteyenler, tüm golleri ve önemli pozisyonları resmi yayıncılar üzerinden rahatlıkla takip edebilir.

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın skor tablosu, ilk devrede Real Madrid'in üstün performansıyla şekillendi. Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde; 20., 27. ve 42. dakikalarda attığı gollerle Los Blancos'u 3-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Manchester City baskısını artırsa da Real Madrid savunması ve kaleci performansı rakibin gol atmasına izin vermedi. Bu sonuçla, ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, Etihad'daki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

ARDA GÜLER PENALTI MI YAPTIRDI?

Türk futbolseverlerin merakla beklediği Arda Güler, Real Madrid'in karşılaşmaya ilk 11'de başlamasıyla dikkat çekti. 56. dakikada Arda Güler, sahadaki etkili pasıyla Vinicius Junior'a penaltı fırsatı yarattı. Bu pas, sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi ve geceye damgasını vurdu.

Ancak ikinci yarının 70. dakikasında Arda Güler, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Maç boyunca sahadaki etkili oyunuyla göz dolduran milli futbolcu, taraftarlar tarafından da övgüyle karşılandı.

VALVERDE HAT-TRICK YAPTI

Federico Valverde, maçın ilk devresinde sahneye çıkarak 20., 27. ve 42. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Uruguaylı yıldızın performansı, Real Madrid'in Manchester City karşısındaki üstünlüğünü perçinledi.

VINICIUS JUNIOR PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarının başlarında Real Madrid, dördüncü gol için önemli bir fırsat yakaladı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior, golü kaydetmeyi başaramadı. Bu pozisyon, maçın gidişatını etkilemese de taraftarlar arasında büyük bir tartışma konusu oldu.

ÖNCE ELCHE ARDINDAN RÖVANŞ

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çıkmadan önce LaLiga 28. haftasında 14 Mart'ta Elche'yi ağırlayacak. Ardından 17 Mart'ta Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile rövanş karşılaşmasına çıkacak. İlk maçta elde edilen 3-0'lık galibiyet, Real Madrid'in çeyrek final yolunda avantajını korumasını sağlayacak.