PSG Barcelona maçı hangi kanalda, PSG Barcelona nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

PSG Barcelona nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanalı tabii Spor üzerinden takip edilebilecek. Fransa'da süren protestolar nedeniyle maçın ertelenebileceği konuşulsa da Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, karşılaşmanın iptal edilmeyeceğini açıkladı. Galatasaray'ın da rakipleri arasında yer alan iki devin mücadelesi, Türk futbolseverler tarafından da yakından izlenecek. PSG - Barcelona maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Barcelona maçı, tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, dev mücadeleyi dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

PSG BARCELONA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Televizyondan takip etmek isteyenler ise tabii Spor'a Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ulaşabiliyor.

PSG BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

PSG - Barcelona maçı, Türkiye'de karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.Futbolseverlerin yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

PSG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak PSG - Barcelona maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Fransa saatiyle 21.00'de başlayacak.

PSG BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Paris Saint-Germain'in iç saha maçlarını oynadığı Paris'teki Parc des Princes'te gerçekleştirilecek. Kentin batısında yer alan tarihi stadyum, Avrupa futbolunun en atmosferik arenaları arasında gösteriliyor.

PSG BARCELONA MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa'da son günlerde kontrolden çıkan protesto gösterileri nedeniyle bu hafta ülkede oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenebileceği gündeme gelmişti. Ancak Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, PSG - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını ve maçların oynanmaya devam edeceğini açıkladı. Karşılaşmanın tarihinde ya da yerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

PSG VE BARCELONA'NIN HEDEFİ 3 PUAN

2025 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain, taraftarı önünde Barcelona'yı mağlup ederek lig aşamasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Beş kez Avrupa şampiyonu olan Barcelona ise Paris deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde olacak. İki dev arasındaki mücadele, haftanın en çok beklenen karşılaşması olarak gösteriliyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KARŞI KARŞIYA

PSG ve Barcelona, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alıyor. Barcelona, turnuvanın ikinci haftasında İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar ise lig aşamasının son maçında 27 Ocak 2027'de Paris'te PSG'ye konuk olacak. Galatasaray, yarın, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'da Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.