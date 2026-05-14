Türkiye’nin köklü şirket yapılanmaları arasında yer alan Paşalı Grubu, inşaat sektöründen otomotive, araç kiralamadan teknoloji yatırımlarına kadar uzanan geniş faaliyet ağıyla dikkat çekiyor. Temelleri 1978 yılında atılan grup, geçen yıllar içerisinde yalnızca ticari büyüklüğüyle değil; istihdam, yatırım ve hizmet anlayışıyla da Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma ulaştı. Peki, Paşalı Grup kimin, sahibi kim? Paşalı Grubu İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Adem Paşalı kimdir? Detaylar...

PAŞALI GRUP KİMİN, SAHİBİ KİM?

Adem Paşalı, Paşalı Grubu’nun kurucusu ve yönetimindeki en önemli isim olarak öne çıkmaktadır. İş dünyasında 40 yılı aşan deneyimiyle tanınan Adem Paşalı, grubun büyüme stratejilerinde belirleyici rol oynayan isimlerden biri olarak bilinmektedir.

1978 yılında atılan ticari temellerle başlayan süreçte Paşalı Grubu, ilk olarak inşaat sektöründeki faaliyetleriyle dikkat çekti. 1980’li yılların ilk yarısında şekillenen şirket yapılanması, 1991 yılında merkez ofisin İstanbul’a taşınmasıyla birlikte daha geniş ölçekli bir büyüme dönemine girdi.

Takip eden yıllarda farklı sektörlere yönelen grup, özellikle otomotiv alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekti. 2005 yılında kurulan Avek Otomotiv, grubun otomotiv sektöründeki ilk büyük yatırımı olarak faaliyet göstermeye başladı. İstanbul Tekstilkent merkezli başlayan bu yatırım, ilerleyen süreçte Türkiye’nin önemli otomotiv yapılanmalarından biri haline geldi.

2016 yılı ise Paşalı Grubu açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Aynı yıl içerisinde AVEC Rent a Car markasının temelleri atıldı. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketlerinden biri konumuna gelen marka, grubun mobilite alanındaki büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıktı.

Yine aynı dönemde Avek Otomotiv Çanakkale showroomu ile Avec Hotel yatırımları da hizmete alındı. 2018 yılında ise teknoloji ve hijyen çözümleri alanında faaliyet gösteren Kleentech markası hayata geçirildi.

Paşalı Grubu, yalnızca ticari büyümeye değil; müşteri deneyimi, teknoloji kullanımı ve sürdürülebilir hizmet anlayışına da odaklanan şirketler arasında gösteriliyor. Grup, özellikle otomotiv deneyim merkezi konseptiyle dikkat çeken projeleriyle sektörde farklılaşmayı hedefliyor.

2022 yılı sonunda İzmir Çiğli/Karşıyaka’da hayata geçirilen yeni tesis, grubun en dikkat çekici yatırımlarından biri oldu. Toplam 53 bin 35 metrekarelik kapalı alana sahip tesis içerisinde Starbucks, bilardo salonu, kuaför ve çocuk oyun alanları gibi birçok farklı hizmet noktası bir araya getirildi. Türkiye’de “Otomotiv Deneyim Merkezi” konseptiyle hizmet sunan ilk tesislerden biri olarak gösterilen proje, aynı zamanda 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

PAŞALI GRUBU İCRA VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADEM PAŞALI KİMDİR?

Adem Paşalı, Paşalı Grubu’nun büyüme sürecine yön veren iş insanları arasında yer alıyor. 40 yılı aşan ticari deneyimiyle farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştiren Paşalı, özellikle değişen ekonomik koşullara uyum sağlayan iş modeli anlayışıyla dikkat çekiyor.

Adem Paşalı’nın açıklamalarında öne çıkan temel başlıklardan biri, küresel ekonomide yaşanan dönüşüm süreci oluyor. Paşalı’ya göre son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan gelişmeler, geleneksel ekonomik düzenin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor. Bu dönüşüm sürecinde teknolojiyi etkin kullanan ve sektörlerinde doğru konumlanan şirketlerin güçlerini artıracağına inanılıyor.