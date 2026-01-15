Ozan Diren kimdir? TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kaç yaşında, nereli?

TÜSİAD'da önemli bir atama gerçekleştirildi ve kısa sürede iş dünyasının gündemine oturdu. Yeni başkanın kim olacağı, görevin kapsamı ve önümüzdeki dönemde kurumun nasıl yönlendirileceği, birçok kişi tarafından merak konusu. Ozan Diren ismi, bu süreçte sıkça dile getirilse de detaylar ve etkileri hâlâ çözülmeyi bekleyen sorular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. DİMES'in CEO'su ve Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Diren, aynı zamanda 2026-2027 dönemi için TÜSİAD Başkanı olarak seçildi. İş dünyasındaki deneyiminin yanı sıra sivil toplum ve mesleki kuruluşlarda da aktif roller üstlenen Diren, Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve sanayi politikalarının şekillenmesinde etkili bir isim olarak öne çıkıyor.

OZAN DİREN KAÇ YAŞINDA?

Ozan Diren, 1975 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Yıllar içinde hem aile şirketinde hem de sivil toplum kuruluşlarındaki görevleri sayesinde iş dünyasında derin bir tecrübe kazandı.

OZAN DİREN NERELİ?

Ozan Diren, Tokat doğumludur. Ailesi Türkiye'nin köklü sanayi ve içecek markalarından DİMES ile özdeşleşmiştir. Dedesi Mustafa Vasfi Diren, 1958 yılında DİMES'i kurmuş ve yerli içecek sektörünün temellerini atmıştır. Ailesinin iş dünyasındaki köklü geçmişi, Ozan Diren'in kariyer yolculuğunda önemli bir etkendir.

OZAN DİREN'İN KARİYERİ

Ozan Diren'in iş hayatı, aile şirketi DİMES'te başladı. Üniversite yıllarında şirketin çeşitli departmanlarında görev alarak operasyonel süreçleri deneyimledi. 1997 yılında, 23 yaşında, DİMES'in pazarlama ve satış şirketinin kuruluşunda aktif rol üstlendi. 2011'den itibaren DİMES CEO'su olarak şirketin yönetimini üstlenen Diren, aynı zamanda Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye'nin önde gelen içecek ve şarap markalarında yönetici konumunda bulunuyor.

Diren, iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, TOBB Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanlığı, MEYED Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi görevlerle sektörün gelişimine katkı sağlamış ve Türkiye ekonomisinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 2026 yılında TÜSİAD başkanı olarak göreve gelmesi, onun iş dünyasındaki sorumluluk alanını daha da genişletmiştir.

TÜSİAD'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren oldu. 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçim sonucunda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dimes CEO'su Ozan Diren, derneğin 2026-2027 dönemi için başkanlık görevine getirildi.