Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği halka arzda pay başına fiyat 25,52 TL olarak açıklandı. Peki, Net Global (NETGL) kaç lot verir? Net Global halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar...

NET GLOBAL (NETGL) KAÇ LOT VERİR?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzında toplam 87.500.000 lot pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların 62.500.000 lotu sermaye artırımı, 25.000.000 lotu ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek.

Halka arzda dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak uygulanacak. Bu nedenle bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek lot miktarları değişebilecek.

Verilen katılım senaryolarına göre Net Global (NETGL) halka arzında olası lot dağılımları şöyle:

150 bin katılım: Yaklaşık 233 lot, 5.946 TL

250 bin katılım: Yaklaşık 140 lot, 3.572 TL

350 bin katılım: Yaklaşık 100 lot, 2.552 TL

500 bin katılım: Yaklaşık 70 lot, 1.786 TL

700 bin katılım: Yaklaşık 50 lot, 1.276 TL

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 32 lot, 816 TL

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 22 lot, 561 TL

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 16 lot, 408 TL

Bu rakamlar, verilen katılım senaryolarına göre kişi başına düşebilecek lot miktarlarını göstermektedir.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzının pay başına fiyatı ise 25,52 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar TL seviyesinde olması beklenirken, halka arz sonrasında halka açıklık oranının %28 olması öngörülüyor.

NET GLOBAL HALKA ARZINDA KAÇ LOT PAY DAĞITILACAK?

Halka arz kapsamında toplam 87.500.000 lot pay dağıtılacak. Dağıtılacak payların 62.500.000 lotu sermaye artırımı, 25.000.000 lotu ise ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Talep toplama işlemleri 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

NET GLOBAL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?0

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olduğu açıklandı.

Bu kapsamda Net Global halka arzına ilişkin verilen bilgiler arasında şirketin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olduğu belirtiliyor.

NET GLOBAL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzında talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka ve aracı kurumlar arasında çok sayıda kuruluş bulunuyor.

Verilen bilgilere göre Net Global halka arzında yer alan banka ve aracı kurumlar şöyle:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Kuzey Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NET GLOBAL HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama saatleri ise 09.00-17.00 olarak belirlendi.

Halka arzda pay başına fiyat 25,52 TL, toplam dağıtılacak pay miktarı ise 87.500.000 lot olarak açıklandı. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak.

NET GLOBAL HALKA ARZINDA HALKA AÇIKLIK ORANI VE HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Verilen bilgilere göre Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arzının yaklaşık 2,2 milyar TL büyüklüğünde olması bekleniyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %28 olarak hesaplanıyor.

Halka arz kapsamında 62,5 milyon lot sermaye artırımı, 25 milyon lot ise ortak satışı olmak üzere toplam 87,5 milyon lot pay dağıtılacak.