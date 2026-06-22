Türk spor yönetimi alanında son yıllarda öne çıkan isimlerden biri olan Mustafa Eröğüt, akademik birikimi, kulüp yöneticiliği deneyimi ve ulusal ile uluslararası spor organizasyonlarındaki görevleriyle dikkat çekmektedir. Futbol yönetimi, kurumsal yapılanma, spor ekonomisi ve uluslararası spor ilişkileri alanlarında üstlendiği sorumluluklarla tanınan Mustafa Eröğüt kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Eröğüt kaç yaşında, nereli, hangi takımlı, eşi kim? Detaylar...

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR?

Mustafa Eröğüt, Türk spor yöneticisi ve iş insanıdır. Spor yönetimi alanında akademik eğitim almış, kariyerini futbol yönetimi ve kurumsal spor organizasyonları üzerine inşa etmiştir.

Türkiye'de spor yöneticiliğinin akademik temellerine önem veren isimler arasında gösterilen Eröğüt, eğitim hayatını doğrudan bu alan üzerine şekillendirmiştir. Uzun yıllar boyunca futbol kulüplerinde, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde ve çeşitli uluslararası spor kuruluşlarında görev almıştır.

Kulüp yöneticiliğinin yanı sıra sağlık yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında da faaliyet gösteren Eröğüt, spor ve iş dünyasını bir araya getiren kariyer yapısıyla öne çıkmaktadır.

MUSTAFA ERÖĞÜT NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Eröğüt, spor yöneticiliği ve üst düzey kurumsal yöneticilik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Akademisi'nde idari koordinatör olarak başlamış, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Profesyonel Futbol Takımı'nda İdari Direktörlük (Menajerlik) görevini üstlenmiştir.

2014 yılında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün şirketleşme ve kurumsallaşma sürecinde önemli sorumluluklar almış, kulübün CEO'su olarak görev yapmıştır. Bu dönemde kulübün yönetim modeli, altyapı yapılanması ve kurumsal organizasyonu üzerinde çalışmıştır.

Başakşehir FK'de görev yaptığı süreçte genç oyuncuların keşfedilmesi ve Avrupa futboluna kazandırılması stratejisinin uygulanmasında rol üstlenmiştir. Cengiz Ünder'in Avrupa'ya transferi bu süreçte öne çıkan gelişmelerden biri olarak gösterilmektedir.

Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunun idari yapılanmasında da görev alan Eröğüt, 2021 yılında CEO'luk görevinden ayrılarak kulübün Asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir.

Kulüp kariyerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Futbol Gelişim Departmanı Direktörlüğü ve Milli Takımlar İdari Direktörlüğü görevlerinin ardından 2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Uluslararası alanda ise Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Gençlik Çalışma Grubu Üyeliği, UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Üyeliği ve Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde yer almıştır.

Bunun yanında kariyerinin bir döneminde Baker Tilly Güreli bünyesinde Denetim Asistanlığı yapmış, son yıllarda ise Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

MUSTAFA ERÖĞÜT KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Eröğüt'ün doğum tarihi ve doğum yılına ilişkin doğrulanmış bilgi kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır.

MUSTAFA ERÖĞÜT NERELİ?

Mustafa Eröğüt'ün eğitim hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçirdiği bilinmektedir.

Lise eğitimini İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Eröğüt, daha sonra yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir.

Ancak kamuoyuna açık bilgiler içerisinde Mustafa Eröğüt'ün doğum yeri veya memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

MUSTAFA ERÖĞÜT HANGİ TAKIMLI?

Mustafa Eröğüt'ün hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

MUSTAFA ERÖĞÜT EŞİ KİM?

Mustafa Eröğüt, 2011 yılında eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Acıbadem Holding'in kurucusu Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep Aydınlar ile evlenmiştir.

Çiftin nikâhı 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle kıyılmıştır.

Akademik Altyapısıyla Dikkat Çeken Bir Spor Yöneticisi

Mustafa Eröğüt'ün kariyerindeki dikkat çekici unsurlardan biri de eğitim geçmişidir. Lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ithaca College'da İşletme Yönetimi (Yönetim Konsantrasyonu) eğitimi almıştır.

Ardından aynı üniversitede Spor Yönetimi alanında MBA programını tamamlamıştır. Türkiye'ye dönüşünün ardından Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini bitirerek doktor unvanını almıştır.

İleri düzeyde İngilizce ve İspanyolca bilen Eröğüt, akademik eğitimi ile profesyonel spor yöneticiliğini bir araya getiren isimler arasında gösterilmektedir.

Türk Futbolunun Uluslararası Organizasyonlarındaki Görevleri

Mustafa Eröğüt, yalnızca kulüp düzeyindeki görevleriyle değil, uluslararası futbol organizasyonlarındaki çalışmalarıyla da gündeme gelmiştir.

2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecinde görev almıştır.

Bunun yanında Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA bünyesindeki çeşitli komitelerde yer alarak Türk sporunun uluslararası platformlarda temsil edilmesine katkı sağlamıştır.

Spor Yönetiminden Sağlık Sektörüne Uzanan Kariyer

Mustafa Eröğüt'ün profesyonel kariyeri yalnızca spor yönetimiyle sınırlı değildir. Finansal denetim alanında Baker Tilly Güreli bünyesinde görev yapan Eröğüt, daha sonra sağlık sektöründe de üst düzey yöneticilik sorumlulukları üstlenmiştir.

Son yıllarda Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Eröğüt, spor yönetimi deneyimini kurumsal yönetim alanındaki çalışmalarıyla birlikte sürdürmektedir.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi geçmişi, İstanbul Başakşehir FK'nin kurumsal yapılanmasındaki rolü, akademik kariyeri ve uluslararası spor kuruluşlarındaki görevleri sayesinde spor, iş ve kurumsal yönetim dünyasında geniş bir çalışma ağına sahip isimler arasında yer almaktadır.