Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş., 2026 yılının ilk haftasında halka arz sürecine giriyor. Halka arz süreci, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Meysu Gıda kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Meysu ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var? Detaylar...

MEYSU NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Meysu Gıda halka arzı kapsamında talep toplama süreci 5, 6 ve 7 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Talep toplama saatleri ise her gün 09:00 – 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde yatırımcılar, belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden hisse talebinde bulunabileceklerdir.

MEYSU GIDA KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda toplam 175 milyon lot dağıtımı yapılacaktır. Talep toplama miktarına göre olası lot dağılımları ve yatırım tutarları ise şu şekildedir:

150 Bin katılım: 525 Lot (~3.937 TL)

250 Bin katılım: 315 Lot (~2.362 TL)

350 Bin katılım: 225 Lot (~1.687 TL)

500 Bin katılım: 158 Lot (~1.185 TL)

700 Bin katılım: 112 Lot (~840 TL)

1,1 Milyon katılım: 72 Lot (~540 TL)

1,6 Milyon katılım: 50 Lot (~375 TL)

2,2 Milyon katılım: 36 Lot (~270 TL)

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanı ise şöyle planlanmıştır:

%40-50: Kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar

%50-60: İşletme sermayesi

MEYSU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Meysu Gıda halka arzı katılım endeksine uygundur. Bu sayede yatırımcılar, Borsa İstanbul Katılım Endeksi kapsamında yer alan yatırım fırsatlarından faydalanabilir. Katılım endeksine uygunluk, özellikle faizsiz yatırım yöntemleriyle işlem yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır.

MEYSU HANGİ BANKALARDA VAR?

Meysu Gıda hisselerine talep toplamak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuruda bulunabilir:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M Katılım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcılar, bu bankalar ve aracı kurumlar üzerinden talep formu doldurarak halka arz sürecine katılabilirler.