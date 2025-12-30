MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 250 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? 500 bin TL'nin getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında aldığı 150 baz puanlık faiz indirimi, mevduat piyasasında taşları yerinden oynattı. Politika faizinin yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekilmesi, özellikle kısa vadeli vadeli mevduat hesaplarına yönelen yatırımcıların dikkatini yeniden bankaların sunduğu güncel oranlara çevirdi. Peki, 250 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? 500 bin TL'nin getirisi ne kadar? Detaylar haberimizde!
TCMB'nin faiz indirimi kararı, bankaların mevduat politikalarını doğrudan etkiledi. Karar öncesinde yüksek seviyelerde seyreden vadeli mevduat faizleri, faiz indirimi sonrası dönemde kademeli bir geri çekilme sürecine girdi. Bankalar, özellikle kısa vadeli (32 gün) mevduat ürünlerinde oranlarını yeniden düzenledi. Peki, 250 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar? 500 bin TL'nin getirisi ne kadar? Detaylar...
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM
Bu süreçte dikkat çeken en önemli unsur, bankalar arasındaki faiz makasının korunması oldu. Kamu bankaları ile özel bankalar arasında sunulan faiz oranları farklılaşırken, dijital bankacılık ve katılım temelli finans kuruluşlarının daha rekabetçi oranlar sunduğu görüldü.
FAİZ İNDİRİMİNİN MEVDUATA ETKİSİ
Faiz indirimi sonrası:
Vadeli mevduat faizlerinde genel yön aşağı oldu.
Kısa vadeli yatırımlarda belirsizlik algısı arttı.
250 bin TL gibi orta ölçekli birikimlerde yatırımcılar, en yüksek net getiriyi sunan bankalara yönelmeye başladı.
Bu tablo, TCMB'nin önümüzdeki dönemde atacağı yeni adımların, mevduat faizleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini gösteriyor.
250 bin TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar?
Faiz indirimi sonrası oluşan yeni mevduat dengeleri çerçevesinde, 29 Aralık 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi yeniden hesaplandı. Aşağıdaki tablo, bankaların güncel oranlarına göre tahmini net kazançları ortaya koyuyor.
BANKA BANKA 250 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ
HALKBANK
Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 6.148 TL
Vade Sonu Tutarı: 256.148 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 6.690 TL
Vade Sonu Tutarı: 256.690 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 6.781 TL
Vade Sonu Tutarı: 256.781 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 6.962 TL
Vade Sonu Tutarı: 256.962 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 7.052 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.052 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 7.052 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.052 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 7.142 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.142 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 7.323 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.323 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 7.323 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.323 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: %40,66
Net Kazanç: 7.352 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.352 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 7.368 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.368 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 7.595 TL
Vade Sonu Tutarı: 257.595 TL