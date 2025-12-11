Haberler

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %38'e düşürdüğünü açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu? Detaylar...

Merkez Bankası faizi yüzde 38'e çekti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %39,5'ten %38 seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Bu karar yıl boyunca izlenen genişletici politika eğiliminin devamı niteliğinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU?

Faiz kararının ardından altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

Külçe Altın: 5.780,26 TL → 5.802,77 TL

Çeyrek Altın: 9.299,69 TL → 9.890,00 TL

Altın yatırımcıları için gelen faiz indirimi sonrası güvenli liman talebinin etkisiyle fiyatlarda dalgalanma görüldü. Özellikle çeyrek altında yükseliş eğilimi dikkat çekti.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar/TL kuru 42,60 seviyesinde işlem gördü. Bu, kararın hemen sonrasındaki piyasa fiyatlamasını yansıtan bir seviyedir. Doların bu seviyede kalması, Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen kur tarafında göreceli bir istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL kuru faiz kararı sonrası 50,08 TL seviyesine yükseldi. Türk Lirası üzerindeki faiz indirimi ve genişletici para politikaları, euroda gözlenen yükselişi tetikledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLDU?

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi %0,55 yükselişle 11.255,68 puandan işlem gördü.

Bu yükseliş, faiz indiriminin kredi maliyetlerini düşürerek şirket kârlılık beklentilerini olumlu etkileyeceği yönündeki piyasa beklentisiyle açıklanabilir. Ayrıca karar açıklamasının hemen ardından gelen alışlar borsada denge arayışını güçlendirdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title