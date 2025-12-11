Merkez Bankası faizi yüzde 38'e çekti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini %39,5'ten %38 seviyesine düşürdüğünü açıkladı. Bu karar yıl boyunca izlenen genişletici politika eğiliminin devamı niteliğinde. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın, dolar, euro, borsa ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU?

Faiz kararının ardından altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

Külçe Altın: 5.780,26 TL → 5.802,77 TL

Çeyrek Altın: 9.299,69 TL → 9.890,00 TL

Altın yatırımcıları için gelen faiz indirimi sonrası güvenli liman talebinin etkisiyle fiyatlarda dalgalanma görüldü. Özellikle çeyrek altında yükseliş eğilimi dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar/TL kuru 42,60 seviyesinde işlem gördü. Bu, kararın hemen sonrasındaki piyasa fiyatlamasını yansıtan bir seviyedir. Doların bu seviyede kalması, Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen kur tarafında göreceli bir istikrarın sürdüğünü gösteriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL kuru faiz kararı sonrası 50,08 TL seviyesine yükseldi. Türk Lirası üzerindeki faiz indirimi ve genişletici para politikaları, euroda gözlenen yükselişi tetikledi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLDU?

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi %0,55 yükselişle 11.255,68 puandan işlem gördü.

Bu yükseliş, faiz indiriminin kredi maliyetlerini düşürerek şirket kârlılık beklentilerini olumlu etkileyeceği yönündeki piyasa beklentisiyle açıklanabilir. Ayrıca karar açıklamasının hemen ardından gelen alışlar borsada denge arayışını güçlendirdi.