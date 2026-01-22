MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, indirim uygulandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını tamamlayarak piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yılın ilk faiz kararı, hem iç piyasalar hem de küresel yatırımcılar açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilirken, alınan karar "temkinli gevşeme" politikasının sürdüğüne işaret etti. Peki, Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, indirim uygulandı mı? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA

Para Politikası Kurulu, enflasyon görünümü, iç talep dengesi ve finansal koşulları çok boyutlu biçimde ele aldı. Karar metninde, dezenflasyon sürecinin seyrinin yakından izlendiği vurgulanırken, para politikasında ani ve agresif adımlar yerine ölçülü hamlelerin tercih edildiği mesajı verildi. Bu yaklaşım, Merkez Bankası'nın 2026 yılına kontrollü bir başlangıç yapmak istediğini ortaya koydu.

OCAK 2026 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Alınan karar doğrultusunda politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 38 seviyesinden yüzde 37'ye indirildi. Bununla birlikte gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde de eş zamanlı indirime gidildi. Bu adım, piyasa beklentilerinin altında kalsa da Merkez Bankası'nın sıkı finansal duruştan tamamen vazgeçmediğini gösterdi.

Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu sorusu, PPK toplantısının ardından netlik kazandı. TCMB, yılın ilk toplantısında faiz indirimi yönünde karar alarak para politikasında kademeli gevşeme sürecini başlattı.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞEN KARAR

Ekonomistlerin genel beklentisi 150 baz puanlık bir faiz indirimi yönündeydi. Ancak Merkez Bankası, daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek 100 baz puanlık indirimle yetindi. Bu durum, Banka'nın enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımları riske atmamak adına kontrollü hareket ettiğini gösterdi.

ENFLASYON VE İÇ TALEP VURGUSU

Karar metninde özellikle enflasyon beklentileri, iç talepteki dengelenme ve finansal koşullardaki sıkılığın korunması ön plana çıktı. TCMB, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gerekli görülmesi halinde ilave adımların atılabileceğini belirterek politika esnekliğini korudu.

FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASALARA ETKİSİ

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da sınırlı satışlar gözlenirken, döviz kuru ve altın piyasasında sakin bir seyir izlendi. Kararın beklentilerin altında kalması, piyasalarda sert dalgalanmaların önüne geçti. Tahvil faizlerinde ise kısa vadeli sınırlı hareketlilik yaşandı.

EKONOMİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, faiz indiriminin kredi koşulları, iç talep ve yatırım iştahı üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha net görüleceğini ifade ediyor. Merkez Bankası'nın verdiği "temkinli gevşeme" mesajı, para politikasında ani yön değişikliklerinin gündemde olmadığını ortaya koyuyor.

PARA POLİTİKASINDA TEMKİNLİ GEVŞEME MESAJI

TCMB'nin açıklamalarında, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı finansal koşulların korunacağı net biçimde vurgulandı. Bu çerçevede Merkez Bankası, piyasa beklentilerini ve makroekonomik göstergeleri yakından izleyerek adımlarını kademeli biçimde atmayı sürdürecek.