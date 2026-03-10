LIVERPOLL KADRO DEĞERİ: Liverpool oyuncu kadrosu kimler var? Liverpool kadro değeri ne kadar?

Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Liverpool FC, yıldızlarla dolu kadrosu ve yüksek piyasa değeriyle her sezon olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle bu akşam oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesinde futbolseverler İngiliz devinin kadrosunu, yıldız oyuncularını ve toplam piyasa değerini merak ediyor. Peki, Liverpool oyuncu kadrosu kimler var? Liverpool kadro değeri ne kadar?

LIVERPOOL OYUNCU KADROSU KİMLER VAR?

Liverpool'un kadrosu kaleden hücuma kadar hem deneyimli hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor. Kadronun önemli isimleri arasında kalede Alisson Becker, savunmada Virgil van Dijk ve Ibrahima Konaté, orta sahada Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai, hücum hattında ise Mohamed Salah ve Alexander Isak gibi dünya yıldızları yer alıyor.

Kaleciler

Giorgi Mamardashvili – 25 yaş – Gürcistan – 28 milyon €

Alisson Becker – 33 yaş – Brezilya – 17 milyon €

Freddie Woodman – 29 yaş – İngiltere – 3 milyon €

Harvey Davies – 22 yaş – İngiltere – 500 bin €

Kalede özellikle Alisson'un tecrübesi ve Mamardashvili'nin yükselen performansı Liverpool'un bu bölgede güçlü olmasını sağlıyor.

Savunma Hattı

Stoperler :

Ibrahima Konaté – 50 milyon €

Giovanni Leoni – 25 milyon €

Virgil van Dijk – 18 milyon €

Joe Gomez – 15 milyon €

Rhys Williams – 500 bin €

Bekler:

Milos Kerkez – Sol bek – 40 milyon €

Andrew Robertson – Sol bek – 10 milyon €

Jeremie Frimpong – Sağ bek – 35 milyon €

Conor Bradley – Sağ bek – 30 milyon €

Calvin Ramsay – Sağ bek – 1.5 milyon €

Van Dijk'in liderliği ve Konaté'nin fizik gücü savunmanın temelini oluştururken, Frimpong ve Kerkez gibi hızlı bekler hücumda da büyük katkı veriyor.

Orta Saha

Liverpool'un orta sahası hem yaratıcılık hem de dinamizm açısından oldukça güçlü.

Ön liberolar:

Ryan Gravenberch – 90 milyon €

Wataru Endo – 5 milyon €

Stefan Bajcetic – 5 milyon €

Merkez orta saha:

Alexis Mac Allister – 80 milyon €

Curtis Jones – 35 milyon €

Trey Nyoni – 6 milyon €

Ofansif orta saha (10 numara):

Florian Wirtz – 110 milyon €

Dominik Szoboszlai – 100 milyon €

Özellikle Wirtz ve Szoboszlai gibi yaratıcı oyuncular Liverpool'un hücum gücünü ciddi şekilde artırıyor.

Hücum Hattı

Liverpool'un hücum hattı Avrupa'nın en tehlikeli hatlarından biri olarak gösteriliyor.

Kanatlar:

Cody Gakpo – Sol kanat – 65 milyon €

Rio Ngumoha – Sol kanat – 20 milyon €

Mohamed Salah – Sağ kanat – 30 milyon €

Federico Chiesa – Sağ kanat – 15 milyon €

Santrforlar:

Alexander Isak – 100 milyon €

Hugo Ekitiké – 90 milyon €

Isak ve Ekitiké gibi golcü oyuncular Liverpool'un gol yollarındaki en önemli silahları arasında bulunuyor.

LIVERPOOL KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfer piyasasını takip eden güvenilir veri platformlarına göre Liverpool FC kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 900 milyon euroya yaklaşan bir seviyede bulunuyor. Bu değer, kulübü Avrupa'nın en pahalı kadrolarından biri haline getiriyor.

Kadronun en değerli oyuncuları ise şu şekilde öne çıkıyor:

Florian Wirtz – 110 milyon €

Dominik Szoboszlai – 100 milyon €

Alexander Isak – 100 milyon €

Ryan Gravenberch – 90 milyon €

Hugo Ekitiké – 90 milyon €

Alexis Mac Allister – 80 milyon €

Bu oyuncuların piyasa değerleri tek başına birçok Avrupa kulübünün toplam kadro değerine yaklaşabilecek seviyede.

Özellikle genç yıldızların yüksek piyasa değeri, Liverpool'un sadece bugünü değil geleceği için de güçlü bir kadro planlaması yaptığını gösteriyor.