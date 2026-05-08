Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde yine aynı soru yer alıyor: Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Özellikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, 2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimiyle ilgili beklentiler netleşmeye başladı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı’ndan önceki hafta içerisinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olması nedeniyle, emekli ikramiyesi ödemelerinin 18-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Resmi ödeme tarihleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla kesinlik kazanacak.

Ödemelerin geçmiş dönemlerde olduğu gibi tahsis numarasına göre kademeli şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda;

SSK emeklileri,

Bağ-Kur emeklileri,

Emekli Sandığı mensupları

için farklı günlerde ödeme planlaması yapılabileceği değerlendiriliyor.

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR

2026 yılı için belirlenen 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi kapsamında;

Yüzde 75 hisse oranı bulunanlara 3.000 TL,

Yüzde 50 hisse oranı bulunanlara 2.000 TL,

Yüzde 25 hisse oranı bulunanlara ise 1.000 TL ödeme yapılacak.

Tam emekli aylığı alan vatandaşlar ise 4.000 TL’lik ödemenin tamamından yararlanacak.

Ödemelerin banka hesaplarına doğrudan aktarılması beklenirken, vatandaşların ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Sistemde aktif emekli aylığı ya da hak sahipliği bulunan kişiler otomatik olarak ödeme kapsamına alınacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

“Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusu, Kurban Bayramı öncesinde internet aramalarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ekonomik koşullar nedeniyle emekli vatandaşlar için büyük önem taşıyan bayram ikramiyesi ödemelerinin Mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

Henüz resmi ödeme günleri açıklanmasa da önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin;

Tahsis numarasının son hanesine,

Emeklilik statüsüne,

Maaş alınan kuruma

göre farklı tarihlerde yatırılması bekleniyor.

SGK tarafından yapılacak duyuruyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hangi gün ödeme alacağı netleşecek. Uzmanlar, resmi açıklamaların Mayıs ayı ortasında yapılabileceğini değerlendiriyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, vatandaşların banka hesaplarına otomatik şekilde yatırılıyor. Bu nedenle ek başvuru şartı aranmazken, ödeme günü geldiğinde tutarlar doğrudan hesaplara aktarılıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, emekli maaşı alan vatandaşlara tam olarak ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ise ödeme oranları hisse durumuna göre değişiklik gösterecek. Böylece herkes sahip olduğu pay oranına göre ikramiye alabilecek.

Bayram ikramiyesi uygulaması;

SSK emeklileri,

Bağ-Kur emeklileri,

Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri

olmak üzere geniş bir kesimi kapsıyor.

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram tarihinin yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyesi ödeme süreci de kamuoyunun en sıcak gündem başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle ödeme tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin hesabına yatırılacak tutarlar, Kurban Bayramı öncesindeki ekonomik hareketliliği de artıracak.

Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, emekliler ve hak sahipleri SGK ile Bakanlık