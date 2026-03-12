İstanbul TOKİ başvuru sonuçları (İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul genelinde yürütülen büyük ölçekli konut projelerinde heyecan dorukta. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Tuzla gibi bölgelerde inşa edilen projelerde hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimleri, etaplar halinde sürüyor. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı, ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru sonuçları haberimizde.

İSTANBUL TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

12 Mart 2026 itibarıyla bazı etapların hak sahipliği belirleme süreçleri tamamlandı. Başvuru yapan vatandaşlar artık isim listelerini sorgulayarak, kura sonuçlarını takip edebiliyor. Güncel sonuçlar ve hak sahipliği bilgileri, başvuru sahiplerinin e-Devlet veya TOKİ resmi sitesi üzerinden kolayca erişebileceği şekilde yayınlandı.

TOKİ İstanbul başvuru sonuçları sorgulama işlemi için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

e-Devlet Üzerinden: "Konut Noter Kura Sonuç Sorgulama" hizmetine giriş yaparak adınızı ve T.C. kimlik numaranızı kullanabilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden T.C. kimlik numaranız ile sorgulama yapılabilir.

Canlı Yayın Takibi: Çekiliş günü TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak adınızın okunup okunmadığını görebilirsiniz.

TOKİ İstanbul başvuru sonuçları, şeffaf ve güvenilir bir süreç ile belirlenerek, vatandaşlara hem e-Devlet hem de resmi web sitesi üzerinden hızlı erişim imkanı sunuyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul'da TOKİ projeleri için yeni bir kura çekilişinin ne zaman yapılacağı, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Mevcut bilgiler ışığında, 2026 projeleri için kura takvimi hâlâ netleşmekte ve TOKİ tarafından duyurular güncel olarak takip ediliyor.

Sektör kaynakları ve önceki yıllarda uygulanan takvimler göz önüne alındığında, bahar dönemi içerisinde yeni bir kura dalgasının başlaması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un çeper bölgelerinde yer alan projelerde hak sahipliği belirlendikten sonra, diğer etapların kura tarihleri resmi olarak duyurulacak.

İSTANBUL'DA KURA ÇEKİLECEK BAŞLICA BÖLGELER

İstanbul'daki TOKİ projeleri, şehrin yeni uydu kentlerini oluşturmayı hedefliyor. Kura çekimleri için en fazla yoğunluğun yaşandığı bölgeler şunlardır:

Arnavutköy - Başakşehir - Esenler Grubu: İstanbul genelinde en yüksek kontenjan bu bölgelerde ayrıldı.

Tuzla Aydınlı ve Orhanlı: Anadolu Yakası'nın konut çekim merkezi olarak öne çıkıyor.

Silivri ve Çatalca: Yatay mimari ve müstakil yaşam konseptine uygun projeler bulunuyor.

Bu bölgelerdeki çekilişler noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilerek, süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülüyor.