İran'da enflasyon yüzde kaç 2026? İran'da asgari ücret ne kadar?

28 Aralık 2025 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da başlayan kitlesel gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılarak ekonomik ve toplumsal krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Başlangıçta esnaf ve çarşı tüccarları tarafından yürütülen protestolar, üniversite öğrencilerinin katılımıyla hızla büyüyerek büyük bir toplumsal hareket haline geldi. Göstericiler, hükümete ve dini lider Ali Hamaney'e karşı sert tepkiler gösterdi. Peki, İran'da enflasyon yüzde kaç? İran'da asgari ücret ne kadar? Detaylar...

İRAN'DA ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

2025 yılı İran ekonomisi açısından kritik bir dönem olarak kayda geçti. Ekim 2025'te %48,6 seviyesine ulaşan enflasyon, Aralık 2025 itibarıyla %42,2'ye gerileyerek hâlâ yüksek bir seviye oluşturdu. Bu durum, hane halkı bütçelerini doğrudan etkileyerek temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdı.

Enflasyonun bu denli yüksek seyretmesinde birkaç faktör öne çıkıyor:

İran riyalinin Amerikan doları karşısında 1,45 milyon seviyesine gerilemesi, ithal ürünlerin maliyetini yükseltti.

Gıda ve temel tüketim maddelerindeki hızlı fiyat artışları, halkın alım gücünü ciddi şekilde düşürdü.

Döviz krizinin yıllardır devam etmesi ve uluslararası yaptırımların yeniden uygulanması ekonomik baskıyı artırdı.

İsrail ile yaşanan kısa süreli savaş, lojistik ve ticaret üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

Bu koşullar, İran'daki toplumsal huzursuzluğun temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

İRAN'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ekonomik krizin bir diğer göstergesi, İran'da çalışanların gelir düzeyi. 2025 yılı itibarıyla İran'da asgari ücret 110 Amerikan doları seviyesinde. Bu miktar, hızla yükselen enflasyon ve temel ihtiyaç maddelerinin artan fiyatları karşısında halkın yaşam standardını ciddi biçimde zorlamaktadır.

Düşük asgari ücret ve yüksek enflasyon kombinasyonu, toplumda geniş çaplı hoşnutsuzluğa yol açarken, protestoların daha da büyümesine neden oldu. Özellikle öğrenci ve genç nüfus, bu ekonomik sıkıntılara karşı gösterilerde aktif rol aldı.

TEPKİLER VE TOPLUMSAL HAREKETİN YAYILMASI

Başlangıçta Tahran'da esnaf ve çarşı tüccarları tarafından yürütülen gösteriler, çok kısa bir süre içinde üniversitelere yayıldı. Öğrenciler ve gençler, hükümet karşıtı sloganlarla protestolara katıldı. Göstericiler, dini lider Ali Hamaney'e atfen "Diktatöre ölüm" gibi sloganlar attı.

Bu hareket, Mahsa Amini'nin 2022'deki ölümünün ardından başlayan protestolardan bu yana İran'daki en büyük toplumsal huzursuzluk dalgası olarak kaydedildi. Ekonomik kriz ve enflasyon, gösterilerin yayılmasında ve toplumun geniş kesimlerini etkilemesinde temel unsur oldu.

EKONOMİK KRİZİN KÖKENLERİ VE DIŞ ETKENLER

İran ekonomisindeki kriz sadece iç ekonomik yönetimle sınırlı değil. Uluslararası yaptırımlar, özellikle nükleer program nedeniyle uygulamaya konulan BM yaptırımları, ekonomik istikrarı ciddi biçimde bozuyor.

Buna ek olarak, İsrail ile yaşanan 12 günlük kısa savaş, ekonomik ve lojistik maliyetleri artırarak kriz üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve İran riyalinin Amerikan doları karşısındaki hızlı değer kaybı, halkın alım gücünü önemli ölçüde düşürdü.