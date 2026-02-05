İLK EVİM KONUT KREDİSİ SON DURUM: 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak, şartları neler? İlk Evim konut kredisinin geri ödeme nasıl olacak?

2026 yılı itibarıyla "İlk Evim Konut Kredisi" ile ilgili beklenen düzenlemeler, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde ekonomik gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ankara merkezli yürütülen çalışmalar, devlet ve bankacılık kuruluşlarının koordinasyonuyla düşük faizli ve uzun vadeli bir konut finansman modelinin hayata geçirilmesine yönelik adımların netleşmeye başladığını gösteriyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlayacak, şartları neler? İlk Evim konut kredisinin geri ödeme nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ SON DURUM

"İlk Evim Konut Kredisi"kampanyası, özellikle yıllardır konut sahibi olmayı erteleyen dar ve orta gelirli vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedefliyor ve piyasa koşullarına göre büyük bir fırsat sunuyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ (1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026'nın kritik bir eşik olduğu bu yeni kredi modelinde en çok merak edilen soru, "1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?" oldu. Mevcut takvime göre:

Projenin 2026 yılı içinde yasalaşarak Resmî Gazete'de yayımlanması ve ardından TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Ardından kamu bankaları – Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank – öncülüğünde başvurular açılacak.

Kaynaklara göre, resmî kampanya takvimi 2026 yılının ikinci yarısına kadar ilan edilebilir. Bu süreçte teknik düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlanıyor.

Henüz başvurular aktif olmasa da (resmî duyuru bekleniyor), ilgili kurumlar tarafından yapılan teknik hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtiliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Bu özel konut kredisi paketi için kamuoyuna yansıyan muhtemel şartlar şu şekilde tasarlanıyor:

Üzerine kayıtlı hiç konutu olmamak: Başvuru sahibi ile eşinin üzerine herhangi bir konutun kayıtlı olmaması gerekiyor.

Dar ve orta gelirli olmak: Gelir düzeyine göre bu destekten yararlanmak için belirli gelir kriterleri uygulanabilir.

İkamet ve satış geçmişi şartları: Alınacak konutun bulunduğu şehirde belli bir süre ikamet etme veya son dönemde konut satmış olmama gibi ek kriterler planlanıyor.

Hisseli konut durumu: Hisseli mülkte belirli payın altında olma gibi kriterler de gündemde.

Resmî açıklamalarla birlikte şartların netleşmesi bekleniyor ancak ilk duyurular genel olarak yukarıdaki kriterlere işaret ediyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Bu kampanyanın taslak finansman modeline göre geri ödeme planı şöyle olacak:

Faiz oranı: Sabit olarak %1.20 yıllık faiz uygulanması planlanıyor – bu, mevcut ortalama piyasa konut kredilerine göre oldukça düşük bir seviye.

Vade: Kredinin geri ödeme süresi 15 yıla kadar (180 ay) uzatılabilecek. Bu da aylık taksit yükünü hafifleterek bütçeye uygun ödeme planı sunuyor.

Taksitler: 1.20 faiz ve 180 ay vade ile örneğin 1 milyon TL kredi için taksitler tahmini olarak aylık ortalama ~13.500 TL civarında olacağı belirtiliyor (resmî rakamlar açıklanmadı).

Bu ölçümler henüz devlet bankalarının yayımladığı resmî ödeme tabloları olmadığı için tahmini seviyelerdir, ancak düşük faiz + uzun vade yaklaşımı, ödeme yükünü hafifletmek için özellikle tasarlanmıştır.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlar: Üzerine konut kayıtlı olmayan kişiler ve eşleri bu destekten öncelikli olarak yararlanacak.

Dar ve orta gelirli hane halkları: Bütçesi sınırlı olanler için tasarlanan bu model, konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Finansal koşullara göre belirlenen diğer kriterler: Örneğin belirli süre ikamet şartı gibi ek kriterler kampanya kapsamına girecek.

Bu kapsamda, kampanya sosyal hedefli ve ihtiyaç odaklı bir finansman modeli olarak formüle ediliyor.