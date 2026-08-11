İlk evim konut kredisi SON DAKİKA! İlk evim konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği İlk Evim Konut Kredisi kampanyasına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Özellikle yüzde 1.20 faiz oranıyla sunulması beklenen düşük faizli konut kredisi, ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde bulunuyor. Peki, İlk evim konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

İlk Evim Konut Kredisi henüz resmi olarak vatandaşların başvurusuna açılmış değil. Yüzde 1.20 faizli olması beklenen kampanya kapsamında bankalar tarafından başlatılmış resmi bir başvuru süreci de bulunmuyor.

Kampanyanın özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların konut edinimini kolaylaştırması hedefleniyor. Çalışmanın dar ve orta gelir grubuna yönelik olması ve uzun vadeli, düşük faizli ve uygun taksitli bir finansman modeli oluşturulması bekleniyor.

Ekonomi yönetimi ve ilgili bakanlıkların proje üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kampanyanın kapsamı ve uygulama esaslarının resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Dolayısıyla şu aşamada vatandaşların bankalara giderek “İlk Evim Konut Kredisi” adıyla yeni kampanyaya başvuru yapması mümkün değil. Mevcut konut kredileri ile söz konusu yeni kampanyanın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'de konut kredileri alanında mevcut düzenlemeler ise BDDK tarafından belirleniyor. BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararları arasında konut kredilerinde uygulanacak kredi değer oranı ve azami kredi tutarlarına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim Konut Kredisi için henüz resmi ve kesin bir başvuru tarihi açıklanmış değil.

Verilen bilgilere göre çalışmaların yılın ikinci yarısında tamamlanarak kampanyanın tam kapasiteyle devreye alınması ve ilk başvuruların toplanmaya başlanması öngörülüyor. Ancak bu tarih henüz resmi bir başvuru takvimi olarak ilan edilmiş değil.

Bu nedenle vatandaşların kampanyanın başlayacağı tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması beklenen açıklamadan ve ilgili kurumların resmi duyurularından takip etmesi önem taşıyor.

Kampanyanın uygulamaya geçmesi halinde başvuruların özellikle Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Ancak hangi bankaların kesin olarak kampanyaya dahil olacağı ve başvuru yönteminin nasıl olacağı konusunda resmi açıklama henüz yapılmış değil.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı Finansal İstikrar Raporu'nda konut kredisi büyümesinin hızlandığı ve konut kredisi faizlerindeki gerilemenin kredi büyümesini desteklediği belirtiliyor. Raporda ayrıca BDDK'nın konut kredilerine ilişkin düzenlemesinin ardından konut kredisi talebinde belirgin canlanma görüldüğü ifade ediliyor.

Bu tablo, konut finansmanı piyasasında hareketliliğin bulunduğunu gösterirken, yüzde 1.20 faizli İlk Evim Konut Kredisi'nin başlatıldığı anlamına gelmiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İlk Evim Konut Kredisi'nin kesin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bununla birlikte mevcut çalışmanın temel hedefinin ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara uygun koşullarda finansman sağlamak olduğu belirtiliyor.

Kampanyaya ilişkin verilen bilgilere göre öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların kampanyadan yararlanması bekleniyor.

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların hedeflenmesi planlanıyor.

Konut finansmanında yüzde 1.20 faiz oranının uygulanması bekleniyor.

Uzun vadeli ödeme imkanı oluşturulması öngörülüyor.

Aylık taksitlerin vatandaşların ödeme gücüne uygun şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit artışı yapılması planlanıyor.

Kampanyanın kamu bankaları öncülüğünde uygulanması bekleniyor.

Ancak bu maddelerin kesin başvuru şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Nihai şartların kampanyanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

İLK KEZ EV ALACAKLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Kampanyanın adından ve verilen bilgilerden öne çıkan temel kriterlerden biri, başvuru sahibinin ilk kez ev sahibi olması.

İlk Evim Konut Kredisi'nin mevcut konut sahibi olan kişilerden ziyade daha önce ev sahibi olmamış vatandaşlara yönelik hazırlanması bekleniyor.

Bununla birlikte kişinin daha önce konut sahibi olup olmadığına ilişkin hangi kriterlerin uygulanacağı henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle tapu geçmişi, hane halkı değerlendirmesi veya benzeri kriterler konusunda resmi açıklama yapılmadan kesin şart ortaya koymak mümkün değil.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

İlk Evim Konut Kredisi kapsamında faiz oranının yüzde 1.20 olması bekleniyor.

Yüzde 1.20 faiz oranı, kampanyaya ilişkin en çok merak edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Düşük faizli ve uzun vadeli bir model oluşturulmasıyla birlikte ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların konut finansmanına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ancak yüzde 1.20 oranının resmi başvuru şartlarıyla birlikte kesinleşmesi gerekiyor. Kampanya henüz bankalar üzerinden kullanıma açılmadığı için mevcut bankacılık ürünleriyle bu oranı doğrudan ilişkilendirmek doğru değil.

TCMB'nin 2026 yılına ilişkin verilerinde konut kredisi faiz oranlarında dönemsel gerilemeler ve konut kredisi büyümesinde hareketlilik görüldüğü belirtiliyor.

KAMU BANKALARI ÜZERİNDEN Mİ VERİLECEK?

İlk Evim Konut Kredisi'nin özellikle kamu bankaları öncülüğünde vatandaşlara sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank öne çıkan kamu bankaları olarak değerlendiriliyor. Ancak kampanyanın hangi bankalar aracılığıyla kesin olarak uygulanacağı ve bankaların başvuru ekranlarının ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dolayısıyla vatandaşların şu aşamada herhangi bir banka üzerinden “İlk Evim Konut Kredisi başvurusu” adı altında işlem yaptığını belirten açıklamalara karşı resmi kaynakları esas alması gerekiyor.

KAMPANYA AÇILDIĞINDA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kampanya henüz resmi olarak başlatılmadığı için kesin başvuru yöntemi açıklanmış değil.

Kampanyanın kamu bankaları üzerinden uygulanması halinde başvuruların banka kanalları aracılığıyla alınması beklenebilir. Ancak internet bankacılığı, mobil uygulama, şube veya farklı bir başvuru kanalının kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Bu nedenle başvuru ekranı açılmadan önce vatandaşların kişisel bilgilerini isteyen veya kampanyaya erken başvuru yaptığını iddia eden doğrulanmamış platformlara itibar etmemesi önem taşıyor.