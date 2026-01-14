HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: ÖTV'siz sıfır araç teşviki başladı mı, Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki yasası ne zaman çıkacak, hangi araçları kapsayacak?

Hurda teşviki ÖTV indirimi yasası 2026 beklentisi, araç sahipleri ve otomotiv sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllarda artan araç fiyatları, yüksek ÖTV oranları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, özellikle dar gelirli vatandaşlar için sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. Peki, ÖTV'siz sıfır araç teşviki başladı mı, Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki yasası ne zaman çıkacak, hangi araçları kapsayacak? Detaylar...

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM

TBMM kulislerinde konuşulan yeni paket; hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hem de Türkiye'de üretilen yerli otomobillere talebi artırmayı amaçlıyor. Özellikle 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesini öngören hurda uygulaması, araç parkının gençleşmesini ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefleyen çok ayaklı bir dönüşüm planı olarak değerlendiriliyor.

Hurda teşvikiyle birlikte planlanan desteklerin yalnızca vergi indirimiyle sınırlı kalmayacağı; uzun vadeli ödeme planları, düşük faizli finansman modelleri ve aile odaklı sosyal desteklerin de devreye alınacağı ifade ediliyor.

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİ BAŞLADI MI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kamuoyunun en çok merak ettiği soruların başında, ÖTV'siz sıfır araç teşviki başladı mı, Meclis'ten geçti mi? sorusu geliyor. Mevcut durumda, söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil. Ancak hazırlıkları süren ve "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla olgunlaştırılan taslak çalışmanın, 2025 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması bekleniyor.

Meclis Süreci ve Siyasi Açıklamalar

Hurda araç teşviki yasasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir, geçtiğimiz yıl Meclis'e sunduğu kanun teklifini sosyal medya hesabı üzerinden yeniden paylaşarak, düzenlemenin çıkmaya yakın olduğuna dair umut verici mesajlar verdi. Bu açıklama, araç sahipleri arasında beklentiyi daha da yükseltti.

Öte yandan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci ise mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar dinamikleri dikkate alındığında, tam anlamıyla ÖTV'siz sıfır araç uygulamasının hayata geçirilmesinin zor olduğunu ifade ediyor. Bu görüş, düzenlemenin tamamen vergi muafiyetinden ziyade sınırlı bir teşvik modeli şeklinde uygulanabileceğine işaret ediyor.

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Taslak çalışmaya göre;

En az üç çocuk sahibi olan,

Üzerine kayıtlı herhangi bir otomobili bulunmayan,

Dar gelirli aileler,

Türkiye'de üretilen ve belirli yerlilik şartlarını taşıyan sıfır kilometre araçları ÖTV muafiyeti veya ciddi ÖTV indirimiyle satın alabilecek. Bu noktada amaç, ilk kez araç sahibi olacak aileleri desteklemek ve sosyal adaleti güçlendirmek olarak öne çıkıyor.

HURDA TEŞVİKİ YASASI KAÇ YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARI KAPSAYACAK?

Hurda teşviki yasasının en kritik başlıklarından biri de hangi araçların kapsama alınacağı sorusu. Mevcut taslak ve kulis bilgilerine göre düzenlemenin, 25 yaş ve üzeri araçları kapsaması planlanıyor.

25 Yaş Üstü Araçlar Neden Hedefte?

Ekonomik ömrünü tamamlamış olarak değerlendirilen 25 yaş üstü araçlar;

Yüksek yakıt tüketimi,

Artan bakım ve onarım maliyetleri,

Düşük güvenlik standartları,

Yüksek karbon salımı,

gibi nedenlerle hem çevre hem de trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor. Bu araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni yerli otomobil alımlarında ek teşvik ve indirimler sunulması öngörülüyor.

Hurda Teşviki ile Sağlanacak Avantajlar

Hurda aracını teslim eden vatandaşlar için planlanan destekler arasında:

ÖTV indirimi veya muafiyeti,

Düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları,

Yerli üretim araçlarda ek fiyat avantajları,

bulunuyor. Sektör temsilcileri bu adımı, "otomotivde devrim" olarak nitelendirirken; uygulamanın Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen modelleri kapsaması bekleniyor.