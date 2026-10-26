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Hikmet Tuğsuz kimdir, ne iş yapıyor? Hikmet Tuğsuz nereli, kaç yaşında?

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Hikmet Tuğsuz kimdir, ne iş yapıyor? Hikmet Tuğsuz nereli, kaç yaşında?
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Survivor yarışmasıyla tanınan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildiğinin bildirilmesiyle gündeme geldi. Hakkında sekiz ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen Tuğsuz'un hayatı, yaşı, memleketi ve spor kariyeri merak ediliyor. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, ne iş yapıyor? Hikmet Tuğsuz nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Survivor yarışmasıyla tanınan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz, spor geçmişi ve atletizm kariyeriyle biliniyor. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz, özellikle dekatlon branşında mücadele etti. Üniversite eğitiminin ardından sporculuk ve antrenörlük çalışmalarını sürdürdü. Peki,  Hikmet Tuğsuz kimdir, ne iş yapıyor? Hikmet Tuğsuz nereli, kaç yaşında? Detaylar...

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, profesyonel atlet ve spor antrenörüdür. Survivor yarışmasına katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Tuğsuz, spor hayatına ilkokul dördüncü sınıfta katıldığı bir yarışmayla başladı. Antrenörlerinin yönlendirmesiyle atletizme yönelen Tuğsuz, ilerleyen dönemde dekatlon branşında çalışmalarını sürdürdü.

Milli Takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan'ın da desteğiyle dekatlona yönelen Tuğsuz, bu branşta uzun yıllar mücadele etti. Atletizm kariyerinin yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenen Tuğsuz, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra sporculuk ve antrenörlük faaliyetlerine devam etti.

HİKMET TUĞSUZ NE İŞ YAPIYOR?

Hikmet Tuğsuz, profesyonel atletlik ve spor antrenörlüğü yapıyor. Atletizmde dekatlon branşıyla ilgilenen Tuğsuz, spor kariyeri boyunca farklı branşlarda da faaliyet gösterdi. Hentbol, futbol, triatlon ve voleybol da ilgilendiği spor dalları arasında yer aldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz, eğitimini tamamladıktan sonra da spor alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Antrenörlük kariyerinde güreş dünyasından isimlerle de çalışan Tuğsuz'un, Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren ve Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptığı belirtildi.

HİKMET TUĞSUZ NERELİ?

Hikmet Tuğsuz'un nereli olduğuna ilişkin bilgi, verilen kaynak metinde yer almıyor. Bu nedenle memleketi hakkında doğrulanmış bir bilgi paylaşılmıyor.

HİKMET TUĞSUZ KAÇ YAŞINDA?

Hikmet Tuğsuz'un doğum tarihi ve yaşı, verilen bilgiler arasında bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi verilemiyor.

HİKMET TUĞSUZ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Survivor yarışmacısı ve profesyonel atlet Hikmet Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildiğinin bildirilmesiyle gündeme geldi. Tuğsuz hakkında sekiz ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Tuğsuz'un Türkiye'ye getirildiğine ilişkin haberlerin ardından spor kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler de yeniden araştırılmaya başlandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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