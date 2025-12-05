Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden bahis soruşturmalarında ikinci dalga operasyonu, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Savcılığın açıklamalarında öne çıkan nokta, toplam 27 kişinin kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı iddiası. Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakından takip ediliyor ve olası disiplin cezaları ömür boyu men ve kulüplere küme düşürme yaptırımlarını gündeme getiriyor. Peki, hangi takımlar küme düşecek? Hangi futbolcular, futboldan men edilecek? Detaylar haberimizde!

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞECEK?

Türk futbolunda bahis soruşturmalarının kulüplere etkisi oldukça ciddi boyutta olacak. Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca, kendi takımının maçına bahis oynayan yönetici veya futbolcuların eylemleri, ağır ihlal kapsamında değerlendiriliyor.

Savcılık soruşturması kapsamında adı geçen kulüp yöneticileri ve sporculara verilecek cezalar neticesinde, bazı kulüpler ciddi puan kayıpları ve hatta küme düşürme tehlikesi ile karşı karşıya. Şu an itibarıyla öne çıkan kulüpler arasında Antalyaspor ve Adana Demirspor bulunuyor.

Talimatın 56. ve 57. maddelerine göre;

Kulüp yöneticisinin kendi takımının maçına bahis oynaması durumunda, kulübe en az 12 puan silme cezası uygulanabiliyor.

Ağır ihlal tespit edilirse, söz konusu kulüp bir alt lige düşürülebiliyor.

Bu nedenle disiplin kurulunun önümüzdeki haftalarda vereceği kararlar, sadece bireysel cezaları değil, kulüp puan durumunu da doğrudan etkileyebilir.

HANGİ FUTBOLCULAR, FUTBOLDAN MEN EDİLECEK?

Operasyon kapsamında adı geçen futbolcular için ömür boyu men cezaları gündemde. Özellikle Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı, kendi takımlarına bahis oynadığı iddialarıyla ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddelerine göre;

Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynayan futbolculara sürekli hak mahrumiyeti cezası veriliyor.

Eğer bahis oynama eylemi teşebbüs düzeyindeyse, 1 yıldan 3 yıla kadar men cezası uygulanabiliyor.

Hakemler tarafından benzer bir ihlal gerçekleştirilirse, sürekli hak mahrumiyeti kesin olarak uygulanıyor.

Bu cezalar, yalnızca futbolcuları değil, takımın bütün disiplin ve performans dengelerini de doğrudan etkileyebilir.

BAŞKANLAR VE YÖNETİCİLERİN DURUMU: ÖMÜR BOYU MEN VE KÜME DÜŞÜRME CEZALARI

Bahis soruşturmasında adı geçen yöneticiler de aynı şekilde ağır yaptırımlar ile karşı karşıya. Özellikle Murat Sancak gibi eski başkanlar, kulüplerine doğrudan yansıyacak cezalarla gündemde.

Talimatın 56. maddesi uyarınca:

Kulüp yöneticisinin eylemi tespit edildiğinde, kulübe bir alt lige düşürme cezası uygulanabilir.

Ağır ihlal tespit edilen durumlarda en az 12 puan silme cezası öngörülüyor.

İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası da verilebiliyor.

Bu bağlamda, yönetici ve kulüp sorumluluğu, Türk futbolunda disiplin mekanizmasının işleyişi açısından kritik öneme sahip.