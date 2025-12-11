Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 11 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son günlerde artan dalgalanma, yatırımcıların odağını yeniden bu değerli metale çevirmiş durumda. Küresel ekonomik göstergeler, jeopolitik belirsizlikler ve emtia piyasalarındaki genel hareketlilik, gümüş fiyatlarının yönünü sık sık değiştirmesine neden oluyor. Bu nedenle "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?" sorusu, hem kısa vadeli işlem yapanlar hem de uzun vadeli yatırımcılar için günün en çok merak edilen başlıklarından biri hâline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

11 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş, Bigpara verilerine göre 85,02 TL alış ve 85,08 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 84,62 TL olan gümüş, günün ilk saatlerinde yaklaşık %0,53 oranında değer kazanarak yükselişle açıldı. Son dönemde yukarı yönlü ivmesini sürdüren gümüş, hem ons fiyatındaki hareketlilik hem de döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Gün içindeki fiyat oynamaları devam etse de genel görünümdeki pozitif eğilim, gümüşe olan ilgiyi artırıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saat içerisinde %0,53 oranında yükseliş kaydetti. Bu artış, özellikle haftalık trendde görülen pozitif seyrin devam ettiğini gösteriyor. Orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin korunabileceğine dair beklentiler sürerken, küresel piyasalardaki belirsizliklerin kısa vadeli volatiliteyi artırabileceği de belirtiliyor. Gümüşün fiyat performansı, emtia piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş, hem sanayi sektöründeki yoğun kullanım alanları hem de altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyat seviyeleri nedeniyle portföylerde önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. Ancak yüksek volatilitesi nedeniyle bilinçli bir strateji geliştirmek kritik önem taşıyor.

Gümüş fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar: