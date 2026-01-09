Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birinde bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bu kez sahne Turkcell Süper Kupa finali, heyecan ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşanacak. 70 bin civarında taraftarın tribünlerde olması beklenen maç, futbolseverler için unutulmaz bir derbi atmosferi yaratacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali 2026 sezonunda büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Tarih ve gün : Yarın (tam tarih organizasyonun resmi duyurusuna göre netleştirilecek)

Saat: 20.30

Yer: İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı

Maç saatinde tribünlerde yaklaşık 70 bin taraftarın bulunması bekleniyor. Bu derbi, hem futbolun tarihine hem de Süper Kupa'nın heyecanına damga vuracak.

FB GS SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalini canlı olarak izlemek için ekran başına geçecek.

Canlı yayın kanalı: ATV

Başlangıç saati: 20.30

Maç öncesi ve sonrası özel analizler ve yorumlarla ATV, derbi heyecanını evlere taşıyacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbi İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 70 bin civarında taraftarın tribünleri doldurması beklenirken, stadyumdaki atmosfer şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Stadyum kapasitesi: Yaklaşık 76 bin

Tribün doluluk oranı: %90 ve üzeri

Atatürk Olimpiyat Stadı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde tarihi bir derbiye ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Derbi öncesi her iki takımda da bazı eksikler dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen (Afrika Uluslar Kupası, Nijerya) ve Ismail Jakobs (Senegal) derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde önemli eksikler bulunuyor:

Kart cezalısı Fred Rodrigues

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo

Durumu maç saatinde belli olacak olan Anderson Talisca

Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri de derbi kadrosunda yer alabilir:

Anthony Musaba

Mert Günok (Beşiktaş'tan dönüş)

Matteo Guendouzi (Lazio'dan transfer)

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ TARİHİ VE İSTATİSTİKLERİ

Bu derbi, tarihte 405. kez oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da bugüne kadar birçok kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Süper Kupa zaferleri: 7 kez (2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2024)

Fenerbahçe Süper Kupa zaferleri: 3 kez (2007, 2009, 2014)

Toplam rekabet: 404 maç, Galatasaray 130 galibiyet, Fenerbahçe 149 galibiyet, 125 beraberlik

Atılan goller: Galatasaray 505, Fenerbahçe 544

Galatasaray, Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor ve sekizinci şampiyonluğu hedefliyor. Fenerbahçe ise son finalde Galatasaray'ı penaltılarla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.