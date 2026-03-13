Galatasaray 2026/27 kombine bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray kombine biletleri ne zaman satışa çıkacak, yenileme nasıl yapılır?

Galatasaray, 2026-2027 futbol sezonu için kombine bilet yenileme sürecini resmen başlattı. 13 Mart 2026 Cuma günü saat 16:00'da başlayacak olan yenileme dönemi, Passo uygulaması, www.passo.com.tr ve Rams Park Kombine Ofisi üzerinden 27 Mart 2026 saat 17:00'ye kadar devam edecek. Peki, Galatasaray 2026/27 kombine bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray kombine yenileme nasıl yapılır? Detaylar...

GALATASARAY 2026/27 KOMBİNE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray taraftarları için 2026-2027 sezonu kombine yenileme dönemi büyük heyecanla başlıyor. Mevcut kombine sahipleri, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 16:00'dan itibaren Passo uygulaması, www.passo.com.tr ve Rams Park Kombine Ofisi üzerinden yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Yenileme dönemi 27 Mart 2026 saat 17:00'ye kadar devam edecek.

1. kategori: 215 bin TL

2. kategori:165 bin TL

3. kategori: 135 bin TL

4. kategori: 110 bin TL

5. kategori: 95 bin TL

6. kategori: 72 bin TL

7. kategori: 64 bin TL

8. kategori: 31.5 bin TL

9. kategori: 28 bin TL

GALATASARAY KOMBİNE YENİLEME NASIL YAPILIR?

2026-2027 sezonu kombine yenileme süreci, 13-27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu dönemde sadece 2025-2026 sezonu kombine sahipleri yenileme hakkına sahiptir. 14 Mart Cumartesi günü Rams Park Kombine Ofisi, Başakşehir maçı nedeniyle 09:00 – 12:00 saatleri arasında açık olacak; Ramazan Bayramı dolayısıyla 20-21-22 Mart tarihlerinde ofis kapalı olacaktır.

KOMBİNE MAÇLIK DEVİR (RE-SALE) PUANLARI

Taraftarlar, 2024-2025 sezonundan kalan maçlar ve 2025-2026 sezonundaki re-sale puanlarını, 2026-2027 sezonu kombine yenilemesinde indirim olarak kullanabilirler. Ayrıca, 2025-2026 sezonunun geri kalan maçlarını kulübe devreden taraftarlar, 2027-2028 sezonu kombine yenilemelerinde ek indirim hakkına sahip olacaklar.

KOMBİNE SEZONLUK DEVİR HAKKI

Mevcut kombine sahipleri, yenileme yaptıkları yerlerini sezonluk olarak başkasına devredemezler. Ancak, sezon boyunca üç farklı T.C. kimlik numarasına sahip kişilere maçlık devir yapabilirler. Kombine yenilemesi yapıldıktan sonraki 7 gün içinde Passo hesaplarından "kombinelerim" sekmesi altında yer alan "Transfer Edilecek Kişileri Tanımla" butonu ile T.C. kimlik numaraları tanımlanmalıdır. 31 Mart 2026 tarihine kadar bu işlem tamamlanmalıdır; aksi takdirde değişiklik yapılamayacaktır.

%5 SADALET İNDİRİMİ

2026-2027 sezonu boyunca oynanan resmi maçların %75 ve üzerinde katılım gösteren kombine sahipleri, bir sonraki sezon için %5 sadakat indirimi kazanacaklar. Bu, Galatasaray taraftarları için hem ekonomik hem de motivasyon açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır.

TAKSİTLİ SATIŞ VE GSPara KART AVANTAJI

Kombine yenilemelerinde, GSPara kredi kartına özel vade farksız 3 taksit, diğer kredi kartlarına ise vade farkı ile 12 taksite kadar ödeme imkânı sunulmaktadır. GSPara dijital kartı sayesinde kombinenizi kuryeye gerek kalmadan hemen alabilirsiniz. Başvuru için: GSPara Kredi Kartı Başvurusu