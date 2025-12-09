Galatasaray 11'i! Monaco Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Monaco Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Haberler

Monaco Galatasaray maç kadrosu! Monaco Galatasaray 11'ler! Monaco Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Monaco Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Monaco Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Bu akşam UEFA maçında sahaya çıkacak olan Galatasaray, Monaco karşısında kritik bir sınav verecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, eksiklere rağmen sahaya dengeli bir kadro çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Monaco Galatasaray maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Monaco Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Detaylar...

MONACO GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'da bu akşam forma giyemeyecek isimler arasında Lemina, Singo ve Kaan Ayhan yer alıyor. Üç oyuncunun sakatlıklarının devam etmesi, teknik heyeti alternatif planlar üretmeye itti. Ayrıca disiplin cezası alan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ile kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay da Monaco maçında sahada olmayacak. Bu durum, sarı-kırmızılı ekibin orta saha ve savunma bölgelerinde rotasyon yapmasına neden olacak.

MONACO GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11!

Okan Buruk'un Monaco karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11, hem hücum hem de savunmada dengeli bir görüntü sergiliyor. Özellikle Sane ve Osimhen ikilisi, sarı-kırmızılıların en büyük hücum silahları olarak öne çıkıyor. Buruk'un, son maçlarda yükselen form grafikleri ile dikkat çeken bu ikiliden beklentisi oldukça büyük.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Sallai

Orta Saha: Torreira, Sara, İlkay

Hücum: Sane, Yunus, Osimhen

Bu diziliş, hem Monaco'nun hızlı hücumlarını karşılamayı hem de sarı-kırmızılıların kanat organizasyonlarını verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. Özellikle Sane'nin son maçlardaki performansı, teknik ekibi oldukça memnun ediyor ve takımın hücumdaki temposunu yükseltmesi bekleniyor.

MONACO GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA KİMLER SAKAT, CEZALI?

Galatasaray'ın Monaco maçındaki eksik kadrosu, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından merak konusu oldu. Kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamalarına göre:

Sakat Oyuncular: Lemina, Singo, Kaan Ayhan

Cezalı Oyuncular: Metehan Baltacı ve Eren Elmalı (bahis nedeniyle), Arda Ünyay (kırmızı kart cezası)

Bu eksikler, Galatasaray'ın hem savunma hem de orta sahada planlarını yeniden şekillendirmesine yol açıyor. Özellikle savunma hattında Kaan Ayhan ve Singo'nun yokluğu, Buruk'un defansif stratejilerini değiştirmesini gerektiriyor. Orta sahada ise Torreira ve Sara'ya daha fazla görev düşecek, bu da maçın temposunu belirleyecek kritik bir faktör olacak.

