Formül Plastik halka arz ne zaman? Formül Plastik kaç lot verir, 1 lot kaç TL? Formül Plastik katılıma uygun mu?

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz sürecinde sona geldi. Şirketin halka arzı, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Halka arz fiyatı, tarihleri ve katılım uygunluğu gibi kritik bilgiler netleşti. Peki, Formül Plastik halka arz ne zaman? Formül Plastik 1 lot kaç TL? Formül Plastik katılıma uygun mu? Bu haberimizde, yatırımcıların bilmesi gereken tüm detayları, lot fiyatlarını ve katılım koşullarını ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Formül Plastik'in halka arz süreci, 7, 8 ve 9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama aşamasıyla gerçekleşecek. Şirketin hedeflediği halka arz büyüklüğü 1 milyar 209 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

Halka arzın bu tarihleri, yatırımcıların planlama yapabilmesi açısından kritik öneme sahip. Talep toplama sürecinin ardından, payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bu süreç, yatırımcılar için hem kısa vadeli yatırım fırsatları hem de uzun vadeli portföy çeşitlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Halka arzın, şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi ve halka açıklık oranını artırması bekleniyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olması öngörülüyor.

FORMÜL PLASTİK 1 LOT KAÇ TL?

Formül Plastik'in halka arzı, FRMPL kodu ile pay başına 30,24 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Bu fiyat üzerinden yatırımcıların alabileceği lot miktarları şöyle:

1 lot (1 adet pay): 30,24 TL

10 lot: 302,40 TL

100 lot: 3.024 TL

Bu fiyatlandırma, yatırımcılar için erişilebilir bir başlangıç noktası sunuyor ve farklı bütçelere sahip yatırımcıların sürece dahil olmasına olanak tanıyor. Halka arzın sabit fiyat üzerinden yapılması, yatırımcıların önceden mali planlama yapmasını kolaylaştırıyor.

Halka arz kapsamında şirket sermayesinin 130 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu çerçevede toplamda 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak; 30 milyon TL sermaye artırımı ve 10 milyon TL ortak satışı şeklinde.

FORMÜL PLASTİK KATILIMA UYGUN MU?

Formül Plastik payları, Katılım Endeksi'ne uygun olarak belirlendi. Bu da yatırımcıların İslami finans prensiplerine uygun şekilde halka arza katılabileceği anlamına geliyor. Halka arz sonrasında paylar, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

Yatırımcıya tahsis oranları da şu şekilde belirlendi:

Yüzde 65: Yurtiçi bireysel yatırımcılar

Yüzde 10: Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar

Yüzde 25: Yurtiçi kurumsal yatırımcılar

Bu dağılım, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların halka arza dengeli şekilde katılımını sağlıyor. Katılım Endeksi'ne uygunluk, özellikle faizsiz yatırım yapan yatırımcılar için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.