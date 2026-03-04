Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında bu akşam Gaziantep Fk'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, kupaya Beşiktaş karşısında evinde aldığı mağlubiyetle başlamış, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanarak grupta toparlanmıştı. Peki, Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda nasıl tur atlar? Fenerbahçe Gaziantep FK ile berabere kalırsa, yenilirse Türkiye Kupası'ndan elenir mi? Detaylar...

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NDA NASIL TUR ATLAR?

C Grubu'nda şu anda 6 puan ve +2 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, tur atlamak için kritik bir sınav veriyor. Eğer Gaziantep FK karşısında galip gelirse, hem puan hem de averaj açısından rakibini geçerek grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak ve çeyrek finale yükselecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin tur atlaması için en garanti yol olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK İLE BERABERE KALIRSA ELENİR Mİ?

Fenerbahçe'nin galibiyet elde edememesi durumunda iş biraz daha karmaşık hâle geliyor. Özellikle beraberlik senaryosunda, grup ve diğer gruplardaki maçların sonuçları sarı-lacivertlilerin çeyrek finale çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.

Beraberlik halinde C Grubu'ndaki diğer maçlar büyük önem taşıyor:

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeniçarşıspor - Kocaelispor

Bu karşılaşmaların sonuçlarına göre Fenerbahçe, 3. sırada kalabilir veya daha düşük bir sıralamaya düşebilir. Örneğin, Kocaelispor veya Rizespor'un iki farklı galibiyeti Fenerbahçe'yi ilk üç dışında bırakabilir. Tek farklı galibiyetlerde ise atılan gol sayısı devreye girecek.

Bir başka kritik senaryo ise Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının berabere bitmesi ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının üç farklı deplasman takımı lehine sonuçlanması. Bu durumda Beşiktaş ilk üç dışında kalacak, fakat Fenerbahçe'nin en iyi üçüncüler sıralamasında şansı hâlâ belirsizliğini koruyor.

EN İYİ İKİ ÜÇÜNCÜDEN BİRİ OLMA İHTİMALİ

Fenerbahçe grubunu 3. sırada tamamlaması halinde, çeyrek finale çıkabilmek için en iyi iki üçüncüden biri olmak zorunda. Güncel en iyi üçüncüler puan durumunda:

Alanyaspor: 7 puan, +4 averaj

Gençlerbirliği: 7 puan, +2 averaj

Fenerbahçe: 6 puan, +2 averaj

Bu durumda Fenerbahçe'nin en iyi üçüncü olabilmesi için Gençlerbirliği'nin deplasmanda Aliağa Futbol'a yenilmesini beklemesi gerekiyor. Ancak bu tek başına yeterli değil. B Grubu'nda 4 puan ve +5 averajla 4. sırada yer alan Iğdır FK'nın Bodrum FK karşısında puan kaybetmesi, Eyüpspor'un ise evinde Konyaspor'u 2'den fazla farkla yenmemesi şart. Bu ihtimaller gerçekleşmezse sarı-lacivertliler çeyrek finale yükselemeyecek.

Gol sayısının eşit olması durumunda ise sıralama kriterleri şu şekilde: deplasmanda atılan gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasman galibiyeti sayısı ve kart sayıları.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK'YA YENİLİRSE TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENİR Mİ?

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında mağlup olursa, Ziraat Türkiye Kupası'na veda edecek. Galibiyet şansı olmayan sarı-lacivertliler, grup aşamasında üst sıralara çıkma veya en iyi üçüncü olma fırsatını tamamen kaybetmiş olacak. Bu nedenle bu akşamki maç, Fenerbahçe'nin kupadaki kaderini doğrudan belirleyen kritik bir mücadele niteliği taşıyor.