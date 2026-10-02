Fenerbahçe Dubai Basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Dubai Basket basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

EuroLeague'de zirve yarışının erken dönemindeki en kritik eşleşmelerden biri bu akşam İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Dubai Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir sorularının yanıtı belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti; konuk ekip ise ilk haftada Real Madrid'i 78-77 yendikten sonra ikinci maçında Barcelona karşısında 94-87'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler S Sport yayınını, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ı kullanabilecek. İşte Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basket maçının saati ve canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE TARFİN DUBAİ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basket arasındaki EuroLeague karşılaşması bugün, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Organizasyonun 3. hafta programında yer alan mücadele, iki takımın da ikide iki yaparak sezona başlaması nedeniyle haftanın en dikkat çekici eşleşmeleri arasında gösteriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN DUBAİ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sarı-lacivertlilerin Dubai temsilcisini ağırlayacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Yayın akışında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı taraftarların maç saatine yakın resmi duyuruları takip etmesi tavsiye ediliyor.

FENERBAHÇE DUBAİ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecan dolu mücadele, televizyon ekranlarında S Sport'tan, dijital platformda ise S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek isteyen basketbolseverlerin ilgili yayın servislerine abone olması gerekiyor.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınına ayrıca Disney Plus üzerinden web erişimiyle de ulaşmak mümkün. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesi önem taşıyor.

S SPORT PLUS İLE CANLI NASIL İZLENİR?

İnternet tabanlı bir yayın servisi olan S Sport Plus üzerinden karşılaşma; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon uygulamaları aracılığıyla canlı izlenebilecek. Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlarda bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısındaki olası değişiklikler için resmi yayıncının açıklamalarını takip etmek gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN DUBAİ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin İstanbul'daki iç saha salonu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda (Ülker Sports Arena) oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basket mücadelesini İspanyol Emilio Perez, Alman Robert Lottermoser ve İspanyol Jordi Aliaga'dan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE'E FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Sezona güçlü bir giriş yapan Fenerbahçe Tarfin, ilk haftada Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ikinci haftada ise Bayern Münih karşısında 100-76'lık farklı bir galibiyet aldı. Bu maçta takımda beş oyuncu çift haneli sayıya ulaştı, Talen Horton-Tucker 19 sayıyla öne çıktı. Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet serisini üçe çıkarmayı hedefliyor.

DUBAİ BASKET'TEN SÜRPRİZ BAŞLANGIÇ

Konuk ekip Dubai Basket de EuroLeague'e iddialı bir başlangıç yaptı. İlk haftada Real Madrid'i 78-77 gibi nefes kesen bir skorla deviren Dubai temsilcisi, ikinci haftada ise Barcelona'yı 94-87 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon iki takım arasındaki iki maçı da kazanan Dubai, bu üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

İKİ TAKIM SÜPER KUPA'DA DA KARŞILAŞMIŞTI

Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basket, sezon başında Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda da üçüncülük maçında karşı karşıya gelmişti. Bu akşamki mücadele, iki ekip arasındaki rekabetin yeni bir halkası olacak.