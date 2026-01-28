FED faiz kararı sonrası altın, dolar, borsa ve bitcoin ne olur? Fed faiz indirirse ne olur, piyasaları nasıl etkiler?

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararları, küresel piyasalarda hem altın hem de dolar üzerinde doğrudan etkiler yaratıyor. Faiz değişiklikleri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını ve döviz hareketlerini şekillendiriyor. Peki, FED faiz kararı sonrası altın, dolar ve bitcoin ne olur? Fed faiz indirirse ne olur, piyasaları nasıl etkiler? Detaylar...

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Faizler sabit bırakıldığında veya indirildiğinde, doların değeri ve altının cazibesi farklı yönlerde değişiyor. Örneğin, ABD'de faizlerin sabit tutulması doların değerini destekleyebilirken, altın talebini sınırlayabilir. Öte yandan, faiz indirimi ekonomik büyümeyi teşvik etse de doları zayıflatıyor ve altına yönelimi artırıyor.

Güncel verilere göre spot altın sabah saatlerinde 5284 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın ise 7376 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Bu durum, Fed'in yaklaşan faiz kararı öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışını açıkça gösteriyor.

FED, FAİZİ İNDİRİRSE NE OLUR?

Faiz indirimi, Fed'in ekonomiyi canlandırmak için kullandığı en önemli araçlardan biridir. Faiz oranları düşürüldüğünde, borçlanma maliyetleri azalır ve hem bireyler hem de şirketler daha fazla harcama ve yatırım yapma olanağı bulur. Bu durum ekonomik büyümeyi hızlandırabilir.

Ancak faiz indirimleri, enflasyonist baskıları artırabileceği için dikkatli uygulanmalıdır. Faizlerin düşmesi, bankaların birbirine borç verirken uyguladığı referans oranları etkiler. Sonuç olarak, kredi çekmek daha ucuz hale gelir ve ekonomik faaliyetler canlanır.

Özetle, Fed faiz indirirse hem ekonomi üzerinde canlandırıcı bir etki yaratır hem de piyasaların likiditesini artırır.

FED FAİZ İNDİRİRSE PİYASALARI NASIL ETKİLER?

BORSAYA ETKİSİ

Faiz indirimi, genellikle borsa üzerinde olumlu bir etki yaratır. Düşük faiz oranları, şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürerek yatırım yapmalarını kolaylaştırır. Özellikle büyüme ve teknoloji hisseleri, faiz indirimlerinden ciddi şekilde faydalanır.

Düşük faiz ortamında şirketler, yeni projeler ve AR-GE yatırımları için daha fazla kaynak ayırabilir. Yatırımcılar da bu gelecekteki kazançları dikkate alarak hisse fiyatlarını yukarı çeker. Ancak, faiz indirimi ciddi bir ekonomik krizi önlemek için yapılıyorsa, güven eksikliği nedeniyle borsada satış baskısı oluşabilir.

DOLARA ETKİSİ

Fed'in faiz indirmesi, doların değerini genellikle düşürür. Daha düşük faizler, dolar tutmanın cazibesini azaltır ve yatırımcılar daha yüksek getiri sunan alternatif piyasalara yönelir.

Doların değer kaybı, hem uluslararası ticaret hem de yatırımcı davranışları üzerinde belirgin bir etki yaratır. Örneğin, yatırımcılar ABD dışındaki piyasalar veya gelişen ülkelerdeki faiz getirili enstrümanlara yönelir. Sonuç olarak, dolar arz-talep dengesinde düşüş yaşanır.

ALTINA ETKİSİ

Faiz indirimi altın fiyatları üzerinde genellikle pozitif bir etki yaratır. Faizler düştüğünde, faiz getirisi olmayan altın daha cazip hale gelir.

Doların değer kaybı ise altının dolar cinsinden fiyatını artırır. Bu durum, yatırımcıların altına yönelmesini ve güvenli liman talebinin artmasını sağlar. Ayrıca, düşük faiz oranları enflasyon beklentilerini artırabileceği için altına talep daha da yükselir.

KRİPTO PARALARA ETKİSİ

Fed'in faiz indirimi, Bitcoin ve diğer kripto paraları da etkiler. Faizlerin düşmesi, tahvil ve benzeri düşük getiri sağlayan güvenli varlıklardan yatırımcıları uzaklaştırır. Bu durumda riskli varlıklar, özellikle kripto paralar, daha fazla talep görür.

Likiditenin artması ve doların değer kaybı, kripto paralara yönelimi güçlendirir. Bitcoin gibi sınırlı arzlı ve merkeziyetsiz varlıklar, doların değer kaybettiği dönemlerde alternatif bir değer saklama aracı olarak öne çıkar.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.