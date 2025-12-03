Haberler

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu nereden yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu nereden yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Güncelleme:
2025 yılında ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek programı resmen başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu destek, gelir sahibi olmayan ve sosyal güvencesiz ev hanımlarının temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Peki, Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu nereden yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru nasıl yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde!

2025 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir sahibi olmayan ev hanımlarına yönelik tek seferlik 10.000 TL nakit destek programını duyurdu. Peki, Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu nereden yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar...

EV HANIMLARINA 10.000 TL NAKİT DESTEK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Bu destek, özellikle ekonomik olarak dezavantajlı hanelerde yaşayan kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Başvurular, Türkiye genelinde erişilebilir şekilde e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden alınacak. Başvurusu onaylanan ev hanımları, ödemelerini PTT şubelerinden T.C. kimlik numarasıyla nakit olarak alabilecek.

Bu program, yalnızca maddi destek sunmakla kalmayıp, kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi ve aile içi gelir dengesini desteklemeyi de amaçlıyor. Özellikle dul kadınlar, tek başına çocuk büyüten anneler ve eşi cezaevinde olan kadınlar öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu nereden yapılır? Ev hanımlarına nakit destek başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

EV HANIMLARINA NAKİT DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Ev hanımlarına 10.000 TL nakit destek başvurusu, iki ana kanaldan yapılabiliyor:

e-Devlet Üzerinden Başvuru:

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranı üzerinden başvuru yapılabilir.

Başvuru sırasında kimlik bilgileri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler girilir. Ek belge talebi genellikle olmaz.

SYDV Üzerinden Başvuru:

İkamet edilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) merkezlerine şahsen başvuru yapılabilir.

Kimlik belgesi ve gelir beyanı ile başvuru tamamlanır.

Başvurusu kabul edilen ev hanımları, ödemelerini PTT şubelerinden T.C. kimlik numarasıyla tek seferde nakit olarak alabilecek. Ödemelerin Mart 2025 itibarıyla sırayla yapılması planlanıyor.

EV HANIMLARINA NAKİT DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık tarafından açıklanan şartlar, desteğin gerçekten ihtiyacı olan ev hanımlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlandı. Başvuru sahiplerinin şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

SGK kapsamındaki aktif bir işte çalışmamak

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

Hane gelirinin kişi başına düşen miktarının asgari ücretin üçte birinden düşük olması

Başvuruda yalnızca kimlik ve gelir belgesi talep ediliyor, ek belge gereksinimi genellikle bulunmuyor. Bu sayede süreç, kadınlar için daha hızlı ve erişilebilir hale getirildi.

Dilara Yıldız
