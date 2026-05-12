Erken emeklilik SON DAKİKA! Kademeli emeklilik EYT Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Kademeli emeklilik ve erken emeklilik konusu 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de en çok takip edilen sosyal güvenlik başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle 2000 yılı sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin ardından oluşan yeni tabloyu yakından izliyor. Konuya ilişkin Meclis’e sunulan teklifler ve kamuoyundaki yoğun beklenti, tartışmaları daha da görünür hale getirirken, resmi kurumların açıklamaları ise mevcut sistemin korunacağı yönünde şekilleniyor. Peki, kademeli emeklilik EYT Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, şartları neler? Detaylar...

KADEMELİ EMEKLİLİK EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?

Kademeli emeklilik EYT düzenlemesinin ardından en çok tartışılan sosyal güvenlik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan teklif Meclis’e sunulmuş olsa da, bu konuda yasalaşma sürecine girilmiş bir düzenleme bulunmuyor. Muhalefet tarafından verilen farklı yasa teklifleri gündeme gelse de, henüz resmi olarak kabul edilen veya komisyona ilerleyen bir çalışma yapılmış değil.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, 22 Nisan 2026 tarihli yazısında bu konuya ilişkin yoğun soru aldığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

“Hemen hemen her gün hem okuyuculardan hem de eş dosttan kademeli emeklilikle ilgili, ‘çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kamunun gündeminde mi’ şeklinde sorular alıyorum.”

Doğan ayrıca, kamuoyunda kademeli emeklilik kavramının çoğu zaman erken emeklilik ile karıştırıldığını ve bu durumun ciddi bir bilgi karmaşasına yol açtığını vurguluyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etmiş, bu süreçte yaklaşık 2.6 milyon kişi emekli olmuş durumda.

ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Erken emeklilik beklentisi özellikle 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar arasında oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ancak mevcut resmi açıklamalar incelendiğinde, hükümetin böyle bir düzenleme üzerinde çalışmadığı net şekilde ifade ediliyor.

Noyan Doğan’ın değerlendirmelerinde de bu durum açıkça belirtiliyor:

“Açıkçası, kamunun bu konuda bir çalışması olmadığı gibi gündeminde bile değil.”

EYT düzenlemesinin ardından ortaya çıkan mali tablo da bu sürecin en önemli belirleyicilerinden biri olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalara göre EYT’nin 2024 yılı maliyeti 724 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda ve bu rakam milli gelirin yaklaşık yüzde 2’sine karşılık geliyor. Bu durum sosyal güvenlik sistemindeki denge tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman çıkacağı sorusu kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. Ancak şu an için resmi bir takvim ya da planlanmış bir yasa çalışması bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada emeklilik sistemine ilişkin net bir çerçeve çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.”

Noyan Doğan da yazısında bu beklentilere ilişkin değerlendirmesinde, EYT’nin mali yükü ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kademeli emekliliğin kısa vadede gündeme gelmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ediyor.

“Hele ki, EYT’nin maliyeti bu kadar konuşulup eleştirilirken; kademeli emekliliğin yakın tarihte gündeme geleceğini sanmıyorum.”

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik kapsamında dile getirilen talepler, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak oluşan farklılıkların azaltılmasına odaklanıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortalı olan çalışanlar, mevcut sistemdeki yaş farklarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Noyan Doğan’ın aktardığı görüşlere göre önerilen modelde emeklilik yaşının sabit bir tarih yerine prim gününün tamamlandığı döneme göre kademeli olarak belirlenmesi gündeme geliyor. Bu yaklaşımda 7000 prim gün şartı öne çıkarken, yaş kriterinin ise daha esnek ve öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Aynı değerlendirmelere göre bazı senaryolarda 2020 öncesi sigortalı olan çalışanlar için erkeklerde 47, kadınlarda 45 yaş gibi düzenlemeler konuşuluyor. Ancak bu öneriler resmi bir düzenleme niteliği taşımıyor ve yalnızca tartışma aşamasında bulunuyor.

KADIN VE ERKEK ERKEN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI VE YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Kadın ve erkek çalışanlar için erken emeklilikte prim günü ve yaş şartlarının değişip değişmeyeceği en kritik sorular arasında yer alıyor. Mevcut sistemde herhangi bir değişiklik yapılacağına dair resmi bir karar bulunmuyor.

Kamuoyunda tartışılan kademeli emeklilik modellerinde ise kadın ve erkekler için farklı yaş senaryoları öne çıkıyor. Özellikle 7000 ve 7200 prim gün üzerinden oluşturulan taslaklarda, kadınların erkeklere göre daha erken yaşta emekli olabileceği ifade ediliyor.

Noyan Doğan’ın yazısında yer alan değerlendirmelere göre 2021 yılında sigortalı olan erkekler için 48, kadınlar için 46 yaş gibi örnekler konuşuluyor ve sigortalılık yılı arttıkça bu yaşların kademeli olarak yükseldiği bir sistem tasarlanıyor. Bu yapı içinde uzun vadede emeklilik yaşının 65’e kadar çıkabileceği de belirtiliyor.

Ancak tüm bu senaryolar yalnızca öneri ve tartışma düzeyinde bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda emeklilik sisteminde değişiklik planlanmadığı ve mevcut prim ile yıl şartlarının devam edeceği açıkça ifade ediliyor.

2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilik konusu hem siyasi hem de ekonomik açıdan tartışılmaya devam etse de, resmi olarak yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor ve süreç tamamen açıklamalar ve teklif aşamasında ilerliyor.