Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici forvetlerden biri olan Enes Ünal, hem kulüp kariyerindeki istikrarlı gelişimi hem de millî takım forması altındaki performansıyla adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Peki, Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Detaylar..

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997'de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelen Türk profesyonel futbolcudur. Futbolculuk kariyeri küçük yaşlarda başlamış, yeteneği kısa sürede keşfedilerek Bursaspor altyapısında hızla yükselmiştir. Babası Mesut Ünal'ın da hem Bursaspor hem de genç millî takımlarda forma giymiş bir futbolcu olması, Enes'in futbola yatkınlığını şekillendiren önemli etkenlerden biridir.

Henüz altyapı dönemindeyken attığı gollerle Türkiye futbol kamuoyunun dikkatini çeken Ünal, genç yaşında profesyonelliğe adım atmış ve çok kısa süre içinde Süper Lig tarihine geçecek bir başarıya imza atmıştır. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, Avrupa devlerinden Manchester City tarafından transfer edilmesi olmuş; bu transfer sonrası farklı liglerde kiralık olarak forma giyerek futbol kültürünü uluslararası düzeyde geliştirmiştir.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Enes Ünal, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin olgunluk dönemine girmekte olan Ünal, Premier Lig seviyesinde deneyim kazanmış, hem fiziksel hem de teknik anlamda gelişimini sürdüren bir santrafordur.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğup büyümüştür. Futbol sevgisi ve yeteneği, doğduğu kentin köklü kulübü Bursaspor'un altyapısı sayesinde profesyonel bir zemine taşınmıştır. Bursa'nın yerel futbol kültürü ve aile desteği, onun futbolculuk kimliğinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, güncel olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth forması giymektedir. 2024 yılında kiralık olarak kadroya katılan Ünal, ligde attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri hâline gelmiştir. Performansının ardından kulüp, 2024 yazında kendisiyle dört yıllık bir sözleşme imzalamıştır.

Bournemouth öncesinde kariyer yolculuğu şu şekildedir:

Bursaspor: Profesyonel kariyerin başlangıcı; Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu rekoru.

Manchester City: 2015'te önemli bir transfer; çeşitli Avrupa kulüplerine kiralık gönderilerek tecrübe edinmesi sağlandı.

Genk, NAC Breda, Twente: Golcü kimliğini güçlendiren başarılı kiralık dönemler.

Villarreal: La Liga'daki ilk uzun vadeli kontrat; Real Betis ve Girona gibi rakiplere karşı önemli performanslar.

Levante ve Real Valladolid: La Liga'da kiralık olarak düzenli oynama fırsatı bulduğu yıllar.

Getafe: 2020'de transfer olduğu kulüp; burada attığı gollerle La Liga'nın etkili forvetlerinden biri hâline geldi.

Bournemouth: Premier Lig macerası ve imzalanan uzun vadeli sözleşme.

ENES ÜNAL MEVKİSİ NE?

Enes Ünal'ın doğal pozisyonu forvet, daha özel tanımıyla santrafordur. Ceza sahası içindeki etkinliği, fiziksel gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve gol vuruşlarındaki kararlılığı ile klasik bir pivot santrafor profilini taşır. Ancak yalnızca bitirici rolüyle değil, bağlantı oyunu kurabilmesi, geriye gelip top saklama becerisi ve takım arkadaşlarına alan açmasıyla da modern forvet özelliklerini bünyesinde barındırır.

ENES ÜNAL KARİYERİ

25 Ağustos 2013'te Galatasaray'a karşı attığı golle Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olmayı başarmıştır. Bu rekor, Türk futbol tarihinde genç bir yeteneğin ortaya çıkışının en somut göstergelerinden biridir.

• Avrupa'da Gelişim Süreci

Manchester City transferi sonrası Hollanda ve Belçika'da kiralık olarak forma giydiği dönem, Ünal'ın teknik-taktik gelişimi açısından kritik bir evre olmuştur. Twente döneminde attığı hat-trick'ler hâlâ kariyerindeki en parlak performanslar arasında yer alır.

• La Liga Deneyimi

Villarreal ve ardından Getafe'de düzenli forma giyerek İspanya'nın en üst düzey futbol ortamında kendini kanıtlama fırsatı bulmuştur. Getafe'deki performansı, Premier Lig yolculuğunun kapısını açan en kritik aşamalardan biri olmuştur.

• Premier Lig'de İz Bırakan Performans

Bournemouth formasıyla hem golleri hem de yaptığı kritik asistlerle dikkat çekmiştir. Özellikle 3-0 geriden gelip 4-3 kazanılan Luton Town maçındaki katkısı, Premier Lig tarihinde kendine özel bir yer edinmiştir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Enes Ünal, Türkiye millî takımının alt yaş kategorilerinden itibaren düzenli olarak forma giymiş; U16 seviyesinde gösterdiği olağanüstü gol performansı ile dikkat çekmiştir. A Millî Takım'daki ilk resmi çıkışını 31 Mart 2015'te Lüksemburg karşısında yapmış; sonrasında 2019'da Andorra'ya karşı attığı iki golle resmî maçlardaki ilk millî gollerine ulaşmıştır.

2024 yılında geniş Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrılsa da yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvada yer alamamıştır.