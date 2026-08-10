Emekliye seyyanen zam 2026 SON DAKİKA! Anayasa mahkemesi! Emekliye seyyanen zam var mı, kimleri kapsıyor?

Memur emeklilerine 2023 yılında ödenmeyen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zamla ilgili davada Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) kritik bir gelişme geldi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in yaptığı bireysel başvuru, daha önce açılan 2026/7162 başvuru numaralı dosyayla birleştirildi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA 2026 ANAYASA MAHKEMESİ!

AYM'nin 6 Ağustos 2026 tarihinde görüştüğü başvuruyla ilgili verilen birleştirme kararı, dosyanın esas yönünden incelenmesi bakımından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Çilesiz'in avukatı Ali Erdem Gündoğan da kararın esas incelemesinin önünü açtığını belirtti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Memur emeklilerine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir ödeme kararı bulunmuyor. AYM'nin verdiği son karar, Çilesiz'in bireysel başvurusunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine ilişkin.

Davanın temel konusu, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılmaması. Başvuruda, görevdeki memurlara yapılan ödemenin emekli memurlara da uygulanması ve geçmiş dönemde oluşan hak kayıplarının karşılanması talep ediliyor.

Dolayısıyla mevcut aşamada memur emeklilerine kesin olarak seyyanen zam yapılacağı yönünde bir AYM kararı bulunmuyor. Gözler, Mahkemenin davanın esasına ilişkin vereceği nihai değerlendirmeye çevrilmiş durumda.

AYM'NİN BİRLEŞTİRME KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Anayasa Mahkemesi, Seyfettin Çilesiz'in bireysel başvurusunu 6 Ağustos 2026'da görüştü. Mahkeme, ikinci başvurunun daha önce açılmış olan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın aktardığı bilgilere göre esas incelemesi ilk dosya üzerinden sürdürülecek. Böylece aynı konuya ilişkin başvuruların birlikte değerlendirilmesinin önü açılmış oldu.

Bu aşama, memur emeklilerinin 2023 yılında alamadığı seyyanen ödeme konusunda AYM'nin esas yönünden değerlendirme yapacağı sürecin devam ettiğini gösteriyor.

2023 YILINDAKİ 8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ZAM TARTIŞMASI

Davanın temelinde, 2023 yılında görevde bulunan memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödeme bulunuyor. Söz konusu ödeme memur emeklilerine yansıtılmadı.

Seyfettin Çilesiz tarafından AYM'ye yapılan bireysel başvuruda, memurlara verilen bu ödemenin emekli memurları da kapsaması gerektiği savunuluyor. Başvuruda ayrıca, geçmiş dönemlerde ortaya çıktığı belirtilen hak kayıplarının karşılanması talep ediliyor.

Dava sürecinde AYM'nin vereceği esas karar, başvurunun içeriği bakımından belirleyici olacak.

25 BİN TL ZAM VE 1 MİLYON TL FARK İDDİASI

Avukat Ali Erdem Gündoğan'ın değerlendirmesine göre, AYM'nin başvuruyu kabul etmesi halinde memur emeklilerinin aylıklarına yaklaşık 25 bin TL seviyesinde seyyanen zam yapılması gündeme gelebilir.

Bunun yanında Temmuz 2023'ten itibaren oluştuğu öne sürülen farkların geriye dönük olarak ödenmesi halinde kişi başına yaklaşık 1 milyon TL'lik alacak ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: 25 bin TL'lik zam ve yaklaşık 1 milyon TL'lik geriye dönük ödeme, şu an için kesinleşmiş bir ödeme tutarı değil. Bu rakamlar, davanın olumlu sonuçlanması halinde ortaya çıkabileceği belirtilen olası tutarlar olarak gündeme geliyor.

Dolayısıyla AYM'nin mevcut birleştirme kararının ardından memur emeklilerine doğrudan 25 bin TL ödeme yapılacağı veya geçmişe dönük 1 milyon TL ödeneceği şeklinde kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

İŞÇİ VE DİĞER EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

Söz konusu dava, memur emeklilerine 2023 yılında yansıtılmayan seyyanen zamla ilgili. Bu nedenle davanın kapsamı memur emeklileriyle sınırlı.

AYM'nin başvuru lehine sonuçlandırması halinde ortaya çıkabilecek düzenlemenin işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini kapsamayacağı belirtiliyor. Başvurunun konusu doğrudan memur emeklilerine yapılmayan seyyanen ödemeyle bağlantılı bulunuyor.

Bu nedenle mevcut dava üzerinden işçi, esnaf veya çiftçi emeklileri açısından aynı kapsamda bir ödeme sonucu çıkarılmıyor.

YAKLAŞIK 1 MİLYON İMZA AYM'YE TESLİM EDİLDİ

Seyfettin Çilesiz'in başvurusunun daha hızlı değerlendirilmesi amacıyla daha önce imza kampanyası da başlatılmıştı. Kampanya kapsamında AYM'ye yaklaşık 1 milyon imza teslim edildiği avukat Ali Erdem Gündoğan tarafından açıklandı.

Kampanyanın temel amacı, memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödeme konusunda yapılan bireysel başvurunun öncelikli olarak değerlendirilmesini sağlamaktı.

İmzaların AYM'ye ulaştırılmasının ardından süreç Mahkemenin değerlendirmesine bırakıldı. Son olarak 6 Ağustos 2026'da yapılan görüşmede Çilesiz'in başvurusunun daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verildi.

GÖZLER AYM'NİN ESAS KARARINDA

AYM'nin son birleştirme kararının ardından davada gözler esas incelemesine çevrildi. Mevcut gelişme, memur emeklilerine 2023 yılında ödenmeyen 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödeme konusundaki hukuki sürecin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Şu aşamada kesinleşmiş bir seyyanen zam veya geriye dönük ödeme kararı bulunmuyor. 25 bin TL'lik zam ve yaklaşık 1 milyon TL'lik fark ise başvurunun olumlu sonuçlanması halinde gündeme gelebileceği belirtilen tutarlar arasında yer alıyor. Nihai durum, Anayasa Mahkemesi'nin davanın esasına ilişkin vereceği kararla netleşecek.