EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NET AYLIK TABLO: Yeni emekli maaşı ne kadar oldu, bu ay kaç lira yatacak? En düşük SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kaç TL?

2026 yılı Ocak–Temmuz döneminde geçerli olacak emekli maaşı zamları, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak açıklandı. Bu veriler doğrultusunda SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) ve tarım emeklilerinin alacağı zam oranları netlik kazandı. Peki, Yeni emekli maaşı ne kadar oldu, bu ay kaç lira yatacak? En düşük SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kaç TL? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NET AYLIK TABLO

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı; Temmuz'dan Aralık ayına kadar gerçekleşen artışların toplamıyla yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Böylece milyonlarca emeklinin maaşı yeni yılda yeniden belirlendi.

YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşı önemli ölçüde yükseldi. Daha önce 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 12,19'luk enflasyon farkı sonrası 18.938,77 TL seviyesine çıktı.

Bu artıştan;

SSK emeklileri

Bağ-Kur emeklileri

Tarım emeklileri

doğrudan yararlanırken, Emekli Sandığı (memur emeklileri) için zam oranı farklı bir hesaplama ile belirlendi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, OCAK AYINDA ÖDENECEK Mİ?

Zamlı emekli maaşlarının Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor. SGK uygulamasına göre maaş ödemeleri, her ay olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, zam farkları gecikme olmaksızın emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Ocak ayı maaş ödemeleri hem zamlı hem de farklı şekilde yatırılacak.

EN DÜŞÜK SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI KAÇ TL?

2026 Ocak zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde şekillendi:

SSK / Bağ-Kur en düşük emekli maaşı: 18.938,77 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL

Memur emeklileri, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda;

Yüzde 18,6 zam

1.000 TL seyyanen artıştan, hizmet süresine göre yararlandı

Bu artışlarla birlikte memur emeklileri, diğer emekli gruplarına kıyasla daha yüksek bir taban maaşa ulaştı.

EMEKLİ MAAŞI 16.000, 16.500, 17.000, 17.500, 18.000 TL OLAN NE KADAR, KAÇ TL MAAŞ ALACAK?

Yüzde 12,19 zam oranına göre güncellenen emekli maaşları aşağıdaki gibi hesaplandı:

16.000 TL alan emekli → 17.950 TL

16.500 TL alan emekli → 18.509 TL

17.000 TL alan emekli → 19.118 TL

17.500 TL alan emekli → 19.726 TL

18.000 TL alan emekli → 20.334 TL

Bu tutarlar, kök maaş üzerinden hesaplanan net rakamlar olup, ek ödeme ve banka promosyonları hariçtir.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (TAHSİS NUMARASINA GÖRE)

Son rakam 9 → 17'si

Son rakam 7 → 18'i

Son rakam 5 → 19'u

Son rakam 3 → 20'si

Son rakam 1 → 21'i

Son rakam 8 → 22'si

Son rakam 6 → 23'ü

Son rakam 4 → 24'ü

Son rakam 2 → 25'i

Son rakam 0 → 26'sı

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Son iki hanesi 5, 7, 9 → 25'i

Son iki hanesi 1, 3 → 26'sı

Son iki hanesi 4, 6, 8 → 27'si

Son iki hanesi 0, 2 → 28'i

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Emekli maaşı sorgulama işlemleri:

e-Devlet (turkiye.gov.tr)

SGK emekli maaşı hesaplama robotu

üzerinden yapılabiliyor. Maaş tutarını etkileyen temel faktörler ise:

Sigorta başlangıç tarihi

Prim gün sayısı

Prime esas kazanç tutarı

Brüt kazanç yükseldikçe emekli maaşı da artış gösteriyor.