Dario Saric kimdir? Kupada Kars'a beşinci dakikada gol atan Antalyasporlu Dario Saric kimdir?

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Antalyaspor'un Kars deplasmanındaki ilk golü daha beşinci dakikada geldi. Dario Saric, B. Gueye'nin pasında topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı 28 Ekim 2026'da Kars Atletizm Çim Sahası'nda oynandı; ilk yarı bu skorla bitti.

Skor uzatma dakikalarına kadar değişmedi. İkinci yarının başında oyuna giren Arda Altun 90+2'de farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti ve Antalyaspor 4. tura yükseldi. Karşılaşmayı Muğla bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı yönetti.

DARİO SARİC KUPADA KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Dario Saric, Kars 36 Spor maçında 5. dakikada gol attı. Asisti B. Gueye yaptı. Bu gol, Antalyaspor'un tur atladığı maçın ilk golü oldu; deplasmandaki galibiyeti Arda Altun'un son dakika golü tamamladı.

DARİO SARİC KİMDİR?

Dario Saric, Antalyaspor'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu. Futbola İtalya'da başladı ve profesyonel kariyerinin ilk sekiz yılını İtalyan kulüplerinde geçirdi. Türkiye'deki ilk takımı da şu an oynadığı Antalyaspor oldu.

DARİO SARİC KAÇ YAŞINDA?

Dario Saric 29 yaşında. 30 Mayıs 1997'de doğdu. Antalyaspor'a ilk kez geldiğinde 26 yaşındaydı.

DARİO SARİC BASKETBOLCU DARİO SARİC İLE AYNI KİŞİ Mİ?

Hayır, Antalyaspor'un futbolcusu Dario Saric ile Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Dario Saric farklı sporcular. İkisi aynı adı taşıyor ve bu sonbaharda ikisi de Türkiye'de sahaya çıkıyor. Basketbolcu Saric, 27 Eylül 2026'da Anadolu Efes'in Beşiktaş'ı 95-81 yendiği maçta 16 sayıyla takımının en skoreri olmuştu.

DARİO SARİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dario Saric, Cesena altyapısından 2014'te Carpi'ye geçti. Carpi'nin A takımında 2015-2020 arasında oynadı; bu dönemde Virtus Castelfranco (2015) ve Siena (2016-2017) formalarını kiralık olarak giydi. 2020'de Ascoli'ye, 2022'de Palermo'ya transfer oldu.

Palermo'dayken iki kez kiralandı. 2023-2024 sezonunu Antalyaspor'da geçirdi ve 32 lig maçında 3 gol attı. 2025'te ise eski kulübü Cesena'da kiralık oynadı.

DARİO SARİC ANTALYASPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Dario Saric Antalyaspor'a iki kez geldi. İlki Ağustos 2023'teydi: Antalyaspor, Palermo'dan orta sahayı bir yıllığına, satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bu, oyuncunun İtalya dışındaki ilk kulübüydü.

İkinci transfer 26 Ağustos 2025'te açıklandı. Palermo, Saric'i Antalyaspor'a zorunlu satın alma şartıyla kiraladığını duyurdu ve oyuncu o yaz Antalyaspor'a geri döndü.

DARİO SARİC HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADI?

Dario Saric, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynadı. Bosna Hersek'in U17 ve U19 takımlarında da forma giyen orta saha, A takımdaki ilk maçına 26 Eylül 2022'de Uluslar Ligi'nde Romanya karşısında çıktı. A milli takımda 10 maçı var.