Colette Kress kimdir? Jensen Huang'ın istifasıyla Nvidia'nın geçici CEO'su oldu

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Nvidia'da 33 yıllık bir dönem kapandı. Şirketin yönetim kurulu 12 Kasım 2026'da Jensen Huang'ın CEO'luk, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden hemen geçerli olmak üzere istifa ettiğini açıkladı. Yerine kalıcı bir isim seçilene kadar şirketi finans direktörü Colette Kress yönetecek.

Kress bu sürede finans direktörlüğünü (CFO) de bırakmayacak.

COLETTE KRESS NVIDIA'NIN CEO'SU MU OLDU?

Colette Kress, Nvidia'nın geçici CEO'su oldu ve kalıcı CEO belirlenene kadar görevde kalacak. Yönetim kurulu, yeni CEO için şirket içinden ve dışından adaylara bakacağını duyurdu.

Aynı açıklamayla Harvey C. Jones şirketin ilk yönetim kurulu başkanı oldu. Daha önce Synopsys'te CEO ve icracı yönetim kurulu başkanı olarak çalışan Jones, kurulun Kress'e ve yönetim ekibine tam güvendiğini söyledi. Jones'a göre şirketin işleyişi ve ürün yol haritası aksamadan sürecek.

Kress ise Huang'ın 33 yılda kurduğu temelin üzerine çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

COLETTE KRESS KİMDİR?

Colette Kress, Eylül 2013'ten beri Nvidia'nın icra kurulu başkan yardımcısı ve finans direktörü olan Amerikalı yönetici. Şirkete katıldığında 46 yaşındaydı ve teknoloji sektöründe 24 yılı geride bırakmıştı.

Fortune'un 2026 En Güçlü Kadınlar listesinde 49. sırada yer aldı. Derginin profilinde, Kress'in yıllık geliri 216 milyar dolara ulaşan bir şirketin finansını yönettiği yazıyor. Kress, yapay zeka altyapısına yapılan harcamaları bir balon olarak görmüyor; ona göre bu, işlemcilerden (CPU) grafik işlemcilere (GPU) geçen, kuşakta bir görülen yapısal bir değişim.

COLETTE KRESS NEREDE OKUDU?

Colette Kress, Arizona Üniversitesi'nde finans okudu. MBA derecesini Southern Methodist University'den aldı.

COLETTE KRESS HANGİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞTI?

Colette Kress, Nvidia'dan önce Texas Instruments, Microsoft ve Cisco'da çalıştı. Texas Instruments'ta çeşitli finans görevlerinde bulundu.

Microsoft'ta 13 yıl kaldı. Kurumsal planlama ve finans alanında üst düzey görevler aldı, son dört yılında şirketin Server and Tools biriminin finans direktörüydü.

Cisco'da geçen üç yılda Business Technology and Operations Finance biriminin kıdemli başkan yardımcısı ve finans direktörüydü; birimin finansal stratejisinden de o sorumluydu.

Nvidia, Kress'i Eylül 2013'te finans direktörlüğüne getirdi. Huang o gün yaptığı açıklamada uzun bir aramanın ardından doğru adayı bulduklarını söylemişti.

NVIDIA BİLANÇOSUNU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını daha önce planlandığı gibi 17 Kasım 2026 Salı günü açıklayacak. Sonuçların ardından analistlerle telekonferans yapılacak.