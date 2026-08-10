Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde. Halka arz kapsamında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olması beklenirken, şirketin halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Peki, Çitlekçi katılım endeksine uygun mu? Çitlekçi halka arz kaç lot verir? Detaylar...

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin halka arzında talep toplama işlemleri 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Yatırımcılar, söz konusu tarihlerde halka arza ilişkin taleplerini iletebilecek.

Halka arz kapsamında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Çitlekçi halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin TL olması bekleniyor.

Şirketin halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Çitlekçi'nin CITAS işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

ÇİTLEKÇİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin katılım endeksine uygun olduğu belirtiliyor.

1995 yılında Ankara'da kurulan Çitlekçi, kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin Haziran 2026 itibarıyla 13 ilde 40 perakende mağazası bulunuyor.

Çitlekçi halka arzında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulurken, halka arz fiyatı 73,70 TL olarak açıklandı.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Çitlekçi halka arzında kaç lot verileceği, halka arza katılacak yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek tahmini dağılım üzerinden hesaplanıyor.

Verilen tahmini lot dağılımına göre 150 bin kişinin katılım göstermesi halinde 97 lot, 250 bin kişinin katılım göstermesi halinde 58 lot verilmesi bekleniyor. 350 bin katılımda tahmini lot miktarı 43 olarak hesaplanırken, 500 bin katılımda 29 lot verilmesi öngörülüyor.

700 bin katılım olması halinde tahmini 21 lot, 1,1 milyon katılımda 13 lot, 1,6 milyon katılımda 9 lot ve 2,2 milyon katılımda ise 7 lot verilmesi bekleniyor.

Çitlekçi halka arz fiyatının 73,70 TL olarak açıklanması nedeniyle tahmini lot miktarlarının parasal karşılıkları da buna göre hesaplanıyor. 150 bin katılım senaryosunda 97 lotun karşılığı 7.148 TL olarak belirtiliyor. 250 bin katılımda 58 lotun karşılığı 4.274 TL, 350 bin katılımda 43 lotun karşılığı ise 3.169 TL oluyor.

500 bin katılımda 29 lot için 2.137 TL, 700 bin katılımda 21 lot için 1.547 TL, 1,1 milyon katılımda 13 lot için 958 TL, 1,6 milyon katılımda 9 lot için 663 TL ve 2,2 milyon katılımda 7 lot için 515 TL karşılık hesaplanıyor.

Çitlekçi halka arzında talep toplama işlemleri 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulurken, şirketin halka arz sonrasında halka açıklık oranının yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Çitlekçi'nin CITAS işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.