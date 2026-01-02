Bursa, Konya, Sakarya TOKİ çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ kura takvimi!

TOKİ kura takvimi 2026! TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, farklı şehirlerde başvuru yapan vatandaşlar çekiliş tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ Bursa, Konya, Sakarya çekilişi ne zaman? İlk etapta açıklanan illerin ardından Bursa, Konya ve Sakarya için ilan edilecek takvim merak konusu olmaya devam ediyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura çekimleri, bakanlık tarafından ilan edilen resmi plan çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Açıklanan takvime göre ilk kura çekimleri 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da yapılacak, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da devam edecek. Daha sonraki süreçte 18 Şubat tarihinde Kırklareli için kura çekimi planlandı.

Bu programın ardından diğer iller için kura tarihleri, TOKİ tarafından duyurulacak yeni takvim doğrultusunda açıklanacak. İstanbul için de kura çekim tarihine ilişkin resmi bir gün paylaşılmadı. Yetkili kurumun ilan edeceği sıraya göre kura sürecinin diğer şehirlerde sürmesi bekleniyor.

TOKİ BURSA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bursa'da sosyal konut projesi kapsamında toplam 17 bin 225 konutun yapılması planlanıyor. Kentte başvuru yapan çok sayıda vatandaş, kura çekim tarihinin açıklanmasını bekliyor. Ancak TOKİ tarafından Bursa için henüz resmi bir kura günü duyurusu yapılmadı. Kura çekimlerinin, daha önce açıklanan illerin tamamlanmasının ardından ilan edilecek takvimle devam edeceği bildirildi. Bursa için süreç, TOKİ'nin açıklayacağı sıraya göre netlik kazanacak ve tarih bilgisi kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ KONYA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konya'da sosyal konut projesi kapsamında 15 bin 200 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için TOKİ'den gelecek açıklamayı bekliyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Konya için kura çekim tarihi henüz ilan edilmedi. TOKİ, kura sürecinin duyurulan plan çerçevesinde il il sürdürüleceğini ve yeni tarihlerin resmi takvimle açıklanacağını bildirdi.

TOKİ SAKARYA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya'da yapılması planlanan sosyal konut sayısı 6 bin 633 olarak açıklandı. Kentte başvuru yapan vatandaşlar, kura çekim günü için resmi duyurulara odaklandı. TOKİ tarafından Sakarya'ya ilişkin kura çekim tarihi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kura sürecinin, bakanlıkça ilan edilecek takvim ve sıralama doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi.