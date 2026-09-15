Borsa neden düşüyor? SON DAKİKA! 15 Eylül Borsa'da son durum ne?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün yaşanan yüzde 1,60’lık düşüşün ardından bugün de güne kayıpla başladı. Küresel piyasalardaki negatif seyir ve öne çıkan gelişmeler, endeksin hareketinde etkili oluyor. Peki, Borsa neden düşüyor? 15 Eylül Borsa'da son durum ne? Detaylar...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14 Eylül’deki yüzde 1,60’lık düşüşün ardından 15 Eylül 2026 gününe de hafif kayıpla başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puana geriledi.

Küresel piyasalardaki negatif görünümde Orta Doğu’daki gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizlikler öne çıkıyor. Yurt içinde ise piyasaların takip edeceği veri gündeminde bütçe dengesi bulunuyor.

BIST 100'DE SON DURUM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14 Eylül Pazartesi gününü yüzde 1,60 değer kaybıyla 14.235,83 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 231,42 puan gerilerken toplam işlem hacmi 155,7 milyar lira oldu.

15 Eylül Salı günü ise BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında orman kağıt basım yüzde 0,41 ile en fazla kazandıran sektör olurken, bilişim yüzde 2,22 ile en fazla gerileyen sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalarda devam eden negatif görünüm Borsa İstanbul üzerindeki takip edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Piyasalarda Orta Doğu'da devam eden gerilim, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizlikler izleniyor.

14 Eylül'de Borsa İstanbul'daki düşüşte de küresel piyasalardaki negatif seyir etkili olurken, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler öne çıkmıştı.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

Piyasaların seyri açısından söz konusu veriler takip edilirken, küresel piyasalardaki gelişmeler de BIST 100 endeksinin hareketinde izlenen başlıklar arasında yer alıyor.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlerin teknik değerlendirmesine göre BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri destek, 14.400 ve 14.500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Endeksin 15 Eylül açılışında 14.219,98 puana gerilemesiyle birlikte söz konusu teknik seviyeler piyasaların takip ettiği önemli noktalar arasında yer alıyor.

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