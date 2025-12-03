Haberler

Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!

Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Aralık itibarıyla sürücüler ve akaryakıt kullanıcıları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının nasıl bir seyir izlediğini merak ediyor. Peki, Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!

3 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Ankara, İzmir ve İstanbul'daki benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün fiyatlarda değişiklik olup olmadığı ve hangi ilde hangi seviyeler görüldü, detaylarıyla haberin devamında yer alıyor.

3 ARALIK 2025 BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine indirim gelmiş olsa da, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları sabit kaldı. Bu nedenle bugün için ek bir indirim söz konusu değil.

Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!

3 ARALIK 2025 BENZİN, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bugün (3 Aralık 2025) için herhangi bir zam uygulanmadı. Benzin ve motorin fiyatları önceki seviyelerde sabit kaldı.

3 ARALIK İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI!

Avrupa Yakası:

  • Benzin: 54,37 TL
  • Motorin: 55,03 TL
  • LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası:

  • Benzin: 54,22 TL
  • Motorin: 54,88 TL
  • LPG: 27,08 TL

Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!

3 ARALIK ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI!

  • Benzin: 55,23 TL
  • Motorin: 56,06 TL
  • LPG: 27,60 TL

3 ARALIK İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI!

  • Benzin: 55,55 TL
  • Motorin: 56,38 TL
  • LPG: 27,53 TL
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu var! Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına el konuldu

Akaryakıt devinin tüm kritik varlıklarına 30 saniyede el konuldu
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Barcelona, Atletico Madrid'i sahadan sildi

Geceye damga vuran maç! İşte kazanan
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar

Kıyamet alameti gibi olay! Tek tek kıyıya vuruyorlar
Asgari ücret için 5+5+1 formülü

Asgari ücret için 5+5+1 formülü
Destici 'Evlenmeyeni işe almayacaksın' sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi

Destici gündem yaratan sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
8 bin 800 kilometreden Bursa'ya geliyor! Ölüm hariç her derde şifa

8 bin 800 kilometreden o ilimize geliyor! Ölüm hariç her derde şifa
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.