Benzin, motorine zam veya indirim var mı? 3 Aralık Ankara, İzmir, İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatı açıklandı!

3 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Ankara, İzmir ve İstanbul'daki benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün fiyatlarda değişiklik olup olmadığı ve hangi ilde hangi seviyeler görüldü, detaylarıyla haberin devamında yer alıyor.

3 ARALIK 2025 BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine indirim gelmiş olsa da, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları sabit kaldı. Bu nedenle bugün için ek bir indirim söz konusu değil.

3 ARALIK 2025 BENZİN, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bugün (3 Aralık 2025) için herhangi bir zam uygulanmadı. Benzin ve motorin fiyatları önceki seviyelerde sabit kaldı.

3 ARALIK İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI!

Avrupa Yakası:

Benzin: 54,37 TL

Motorin: 55,03 TL

LPG: 27,71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 54,22 TL

Motorin: 54,88 TL

LPG: 27,08 TL

3 ARALIK ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin: 55,23 TL

Motorin: 56,06 TL

LPG: 27,60 TL

3 ARALIK İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI!