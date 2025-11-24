Başakşehir Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Başakşehir Trabzonspor kaç kaç? Başakşehir Trabzonspor canlı maç anlatımı ve Başakşehir Trabzonspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Trabzonspor maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı izleyebilirsiniz. Maçı şifresiz izlemek için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlaı.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Trabzonspor maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.