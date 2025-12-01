Haberler

Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında açıklanacak mı?

Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında açıklanacak mı?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıla yaklaşırken Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri 2026 asgari ücret zammı oluyor. Peki, Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zam oranı hangi tarihte açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında açıklanacak mı? Asgari ücret zam oranına dair son dakika gelişmeleri haberimizde!

Yeni yıla yaklaşırken Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulan konulardan biri 2026 asgari ücret zammı oluyor. Çalışanlar ve işverenler, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Peki, Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında açıklanacak mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin belirlenmesi süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Komisyon, işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşuyor ve temel amacı, hem çalışanların refahını korumak hem de işverenlerin üretim ve istihdam kapasitesini gözeten bir ücret seviyesini belirlemek.

2026 yılı için asgari ücret zammı sürecinde de benzer bir yol izlenecek. Ekonomik göstergeler, enflasyon tahminleri ve sosyal diyalog çerçevesinde, yeni ücret seviyesi Aralık ayı içerisinde açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak net bir açıklama gelmemiş olsa da, kulislerden sızan bilgilere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başlarında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu toplantıların temel amacının taraflar arasında uzlaşma sağlamak olduğunu vurguladı.

Mevcut ekonomik göstergeler ve tahminler ışığında, zam oranının %20-25 aralığında olacağı konuşuluyor. Bu oranlara göre, mevcut net asgari ücret olan 22.104 TL'nin 26.524 TL ile 27.630 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

Asgari ücret zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı Aralık ayında açıklanacak mı?

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayan ilk toplantı tarihi henüz kesinleşmedi. Bakan Işıkhan, toplantının Aralık ayı içerisinde yapılacağını belirtti ancak spesifik tarih açıklanmadı.

Toplantının gündeminde; çalışanların alım gücü, enflasyon oranı, işverenlerin mali kapasitesi ve ekonomik göstergeler yer alacak. Uzmanlar, özellikle yıl sonu enflasyon beklentisinin (%31-33) belirleyici olacağını belirtiyor. Eğer zam, enflasyon oranında gerçekleşirse asgari ücretin 28.956 TL ile 29.398 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK MI?

Mevcut bilgiler ışığında, asgari ücret zammının Aralık ayında açıklanması bekleniyor. Bu süreçte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar belirleyici olacak.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu yıl da Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."

Dolayısıyla Aralık ayı, hem çalışanların hem de işverenlerin merakla beklediği kritik bir dönem olacak.

2026 ASGARİ ÜCRETİNE YÖNELİK TAHMİNLER VE ENFLASYON ETKİSİ

Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre, asgari ücretteki olası zamlar enflasyon oranına göre şekillenecek. Mevcut net asgari ücret olan 22.104 TL, %20-25 zam oranıyla 26.524 TL – 27.630 TL aralığında olacak. Eğer zam enflasyon oranına paralel belirlenirse rakam 28.956 TL – 29.398 TL seviyelerine ulaşacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.