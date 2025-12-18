Asgari ücret, her yıl milyonlarca çalışan için en kritik ekonomik göstergelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2026 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı ve hangi oranda artış yaşanacağı, Türkiye ekonomisi ve çalışanların bütçesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 20, 30, 40 zam senaryoları! Detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret belirleme süreci, genellikle dört toplantı üzerinden yürütülüyor. Şu ana kadar ikinci toplantı tamamlanmış durumda, ancak üçüncü toplantının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni toplantı takvimi kamuoyuna duyurulduğunda, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet yetkilileri bir araya gelerek asgari ücretteki olası artışları masaya yatıracak.

Uzmanlar, üçüncü toplantının 2025 yılının son çeyreğinde yapılmasını bekliyor. Nihai kararın ise yıl sonuna kadar, yani 31 Aralık 2025 tarihine kadar açıklanması planlanıyor. Bu süreç, hem çalışanlar hem de işverenler için belirsizliği azaltacak kritik bir adım olarak görülüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantılık değerlendirmeleri tamamlamasının ardından netleşiyor. 2026 yılı için yapılan planlamaya göre, zam oranları ve yeni ücret tutarı Aralık ayı içerisinde kamuoyuna duyurulacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı asgari ücreti için çeşitli senaryolar gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yapılan tahminlere göre, 2025 yıl sonu enflasyonu %28,5 olarak öngörülüyor. Bu çerçevede 2026 yılı net asgari ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

Ancak kesin rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu süreç, hem ekonomik istikrar hem de çalışan refahı açısından büyük önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 20, 30, 40 ZAM SENARYOLARI!

Asgari ücrette olası artışlar üzerine çeşitli senaryolar ortaya atıldı. İşte 2026 yılı için öngörülen zam senaryoları:

%20 ZAM SENARYOSU: Net asgari ücret 26.584 TL, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükseliyor.

%23 ZAM SENARYOSU: Net asgari ücret 27.188 TL, brüt ücret 31.986 TL seviyesine çıkıyor.

%25 ZAM SENARYOSU: Net ücret 27.630 TL, brüt ücret 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

%30 ZAM SENARYOSU: Net asgari ücret 28.735 TL, brüt ücret 33.807 TL'ye ulaşıyor.

%35 ZAM SENARYOSU: Net ücret 29.841 TL, brüt ücret 35.107 TL'ye yükseliyor.

%40 ZAM SENARYOSU: Net asgari ücret 30.946 TL, brüt ücret ise 36.407 TL'ye çıkıyor.

Bu senaryolar, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümet yetkilileri arasındaki müzakereler sonucunda şekillenecek. Nihai karar, hem çalışanların alım gücünü hem de işverenlerin maliyetlerini doğrudan etkiliyor.