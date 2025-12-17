Haberler

Asgari ücret 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
2026 yılı asgari ücret belirleme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut net 22.104 TL olan asgari ücretin ne kadar artacağı, milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde öncelikli konu olarak öne çıkıyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Olası asgari ücret zam senaryoları haberimizde!

2026 yılı asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Mevcut durumda net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücret, yeni ekonomik veriler ve yıl sonu enflasyon tahminleri ışığında artırılması beklenen senaryolarla gündemde. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2. asgari ücret toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde...

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılına yaklaşırken milyonlarca çalışan için en kritik konulardan biri olan asgari ücret tartışmaları hız kazandı. Mevcut durumda işçiler için asgari ücret, aylık brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. Kesintiler düşüldüğünde elden alınacak miktar net olarak bu seviyede kalıyor.

Ekonomistler, asgari ücret artışının belirlenmesinde özellikle enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları 2025 yılı için şöyle gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu veriler ışığında, yıl sonu için TÜFE beklentileri de zam oranlarını doğrudan etkiliyor.

Asgari ücret 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?


YIL SONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerin değerlendirmelerini içeriyor. 65 katılımcının görüşlerine dayanan anket sonuçlarına göre:

Aralık ayı TÜFE artışı beklentisi %1,16'dan %1,08'e düştü.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi %32,20'den %31,17'ye geriledi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,49'dan %23,35'e, 24 ay sonrası beklenti ise %17,69'dan %17,45'e indi.

Bu düşüşler, 2026 asgari ücret artış oranlarını ve olası senaryoları şekillendiren temel göstergeler arasında yer alıyor.

OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Ekonomik göstergeler ve yıl sonu enflasyon tahminleri ışığında 2026 yılı için olası asgari ücret zam senaryoları şöyle öngörülüyor:

YÜZDE 25 ARTIŞ

%25'lik bir artış durumunda, net asgari ücret 27.630 TL, brüt asgari ücret ise 32.506 TL seviyesine çıkacak.

YÜZDE 28,5 ARTIŞ

%28,5 artış senaryosunda, Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre net ücret 28.404 TL, brüt ücret 33.417 TL olacak.

YÜZDE 30 ARTIŞ

%30'luk zam ile net asgari ücret 28.735 TL, brüt ücret ise 33.807 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 35 ARTIŞ

Bu senaryoda net ücret 29.841 TL'ye, brüt ücret ise 35.107 TL'ye ulaşacak.

YÜZDE 40 ARTIŞ

En yüksek senaryo olan %40'lık artışta 2026 net asgari ücret 30.946 TL, brüt asgari ücret ise 36.407 TL seviyesine çıkacak.

Bu senaryolar, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında kesinleşecek.

Asgari ücret 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, zam süreci 31 Aralık'a kadar tamamlanacak ve belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çalışanlar, net ve brüt rakamların açıklanmasını heyecanla beklerken, uzmanlar enflasyon ve ekonomik göstergelere dayalı olarak tahminlerde bulunuyor. Yeni ücretin kesinleşmesiyle birlikte işçi maaşları da resmi olarak güncellenecek.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücret süreci, hızlı ve planlı bir şekilde ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle bir hafta arayla toplanarak görüşmeleri sürdürüyor.

İlk toplantı: 12 Aralık Cuma

İkinci toplantı: 18 Aralık Perşembe

Bu takvim çerçevesinde, ikinci toplantıda olası zam oranları üzerinde detaylı değerlendirmeler yapılacak ve kamuoyuna resmi açıklamaya son adım atılmış olacak.

title