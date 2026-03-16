Ramazan Bayramı yaklaşırken sürücüler için en çok merak edilen konuların başında köprü ve otoyol geçiş ücretleri geliyor. Bayram süresince vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bazı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması uygulanabiliyor. Peki, Arefe Günü ve Ramazan bayramında köprüler bedava mı? Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ve Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? Detaylar...

AREFE GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMINDA KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta , tüm köprülerin ve otoyolların bu uygulamadan yararlanamayabileceği. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı köprülerde ücretsiz geçiş her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.

AVRASYA TÜNELİ, KUZEY MARMARA VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Avrasya Tüneli, İstanbul'da iki kıta arasında hızlı ve güvenli geçiş imkânı sağlayan kritik bir ulaşım noktasıdır. Ancak tünel, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için bayram döneminde ücretsiz geçiş uygulamasına genellikle dahil edilmemektedir.

Kuzey Marmara ve Osmangazi Köprüsü, Türkiye'nin önemli yap-işlet-devret köprüleri arasında yer alıyor. Bu köprülerde geçmiş yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz geçiş uygulaması her zaman geçerli olmayabilir.

Bayram boyunca geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı ve kaç gün süreceği, resmi açıklamalarla netlik kazanacaktır. Ancak uygulama genellikle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprüleri kapsadığından, yap-işlet-devret köprülerinde ücretlerin devam etmesi ihtimali yüksek.

Sürücüler, özellikle 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı tatili öncesinde geçiş noktalarındaki güncel durumu kontrol etmelidir.

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram dönemlerinde uygulanan ücretsiz geçiş, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Genellikle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve İstanbul'daki bazı köprüler bu uygulamaya dahil ediliyor.

Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ise uygulama her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

Ücretsiz geçiş uygulaması, trafik yoğunluğunu azaltmak ve bayram yolculuklarını rahatlatmak amacıyla yapılıyor. Ancak uygulamanın kapsamı, geçiş noktaları ve süreleri her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla netlik kazanıyor.