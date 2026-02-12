Real Madrid'de bu sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Arda Güler, İspanya basınında yer alan iddialarla yeniden gündeme geldi. Özellikle Xabi Alonso sonrası dönemde sürelerinin artmasıyla dikkat çeken milli futbolcunun, Arbeloa'nın gelişiyle birlikte yeniden bazı sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Peki, Arda Güler takım yemeği olayı nedir? Arda Güler takım yemeğini neden terk etti? Detaylar...

ARDA GÜLER TAKIM YEMEĞİ OLAYI NEDİR?

İspanyol basınında yer alan ve El Nacional kaynaklı olduğu belirtilen habere göre, Real Madrid futbolcuları geçtiğimiz günlerde bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Ancak iddialara göre organizasyon, beklendiği gibi rahat ve birliktelik mesajı veren bir atmosferde geçmedi.

Haberde öne çıkan detaylara göre:

Takım kadrosu birlikte yemek yedi.

Bazı yıldız futbolcular mekânda geç saatlere kadar kaldı.

Arda Güler'in ise başka bir grup oyuncuyla birlikte yemeği erken terk ettiği ileri sürüldü.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın yemekte bulunmadığı belirtildi.

Vinícius Junior gibi bazı oyuncuların hesabı üstlenmesi dikkat çeken detaylar arasında gösterildi.

Bu gelişmeler, İspanyol medyasında "kulüp içi gerginlik" ve "soyunma odasında atmosfer sorunu" şeklinde yorumlandı. Ancak bu yorumların tamamı basın kaynaklı iddialara dayanmaktadır. Kulüp yönetimi veya teknik heyetten konuya ilişkin doğrulama ya da yalanlama gelmiş değildir.

ARDA GÜLER TAKIM YEMEĞİNİ NEDEN TERK ETTİ?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler'in takım yemeğini erken terk etmesinin, oyuncunun son dönemde yaşadığı memnuniyetsizlikle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre genç futbolcu:

Real Madrid'de aldığı süre konusunda rahatsızlık yaşıyor.

İlk 11'de başladığı bazı karşılaşmalarda 90 dakikayı tamamlayamamasından olumsuz etkileniyor.

Oyundan çıkarken zaman zaman mimikleriyle tepkisini gösterdiği öne sürülüyor.

Bazı haberlerde, bu durumun devam etmesi halinde Arda Güler'in kulüpteki geleceğini yeniden değerlendirebileceğini yönetime ilettiği iddiası da yer aldı. Bu ifade, İspanyol basını tarafından "sabır sınırına gelme" şeklinde yorumlandı.

Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki; bu bilgiler yalnızca kulis kaynaklı haberlerdir ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Süre Tartışmaları: İlk 11 Başlangıçları ve 90 Dakika Meselesi

Arda Güler'in özellikle ilk 11'de başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamaması, İspanyol spor basınında dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Haberlere göre genç oyuncu, sahadaki katkısına rağmen bazı maçlarda erken oyundan alınmasının motivasyonunu etkilediğini düşünüyor.

Xabi Alonso sonrası dönemde sürelerinin artması, Arda'nın form grafiğini yukarı taşımıştı. Ancak Arbeloa'nın gelişiyle birlikte yeniden bazı problemler yaşadığı öne sürüldü.

İddialar arasında, teknik direktörün bazı oyunculara öncelik verdiği algısının takım içi dengeyi etkilediği de bulunuyor. Bu durumun yalnızca Arda Güler özelinde değil, genel soyunma odası atmosferi açısından da konuşulduğu ifade ediliyor.

Soyunma Odasında Atmosfer ve Gruplaşma İddiası

İspanyol basınında yer alan bir diğer önemli başlık ise takım içinde gruplaşmalar olduğu yönündeki iddialar.

Haberlere göre:

Oyuncular arasında belirli gruplar oluştuğu öne sürülüyor.

Bu durumun bazı futbolcular arasında hoşnutsuzluk yarattığı iddia ediliyor.

Yönetimin ve teknik direktör Arbeloa'nın konuya ilişkin adım atması gerektiği yazılıyor.

Takım yemeğinde bazı oyuncuların geç saatlere kadar kalması, bazı isimlerin ise erken ayrılması, basın tarafından bu iddialara dayanak olarak gösterildi. Ancak tüm bu değerlendirmeler yorum niteliğindedir ve kulüp içinden resmi bir doğrulama yapılmamıştır.

Taraftarlardan Arda Güler'e Destek Mesajları

Ortaya atılan iddiaların ardından Real Madrid taraftarları sosyal medyada Arda Güler'e destek mesajları paylaştı. Özellikle genç oyuncunun sahadaki oyun zekâsı ve hücum organizasyonlarına katkısı öne çıkarıldı.

Paylaşımlarda öne çıkan bazı görüşler şu şekilde aktarıldı:

Arda Güler'e daha fazla süre verilmesi gerektiği,

Sahada olduğu maçlarda takımın daha fazla pozisyona girdiği,

Genç oyuncuya güven duyulması gerektiği,

Arda'nın Real Madrid'in geleceği olduğu.

Bu destek mesajları, genç futbolcunun taraftar nezdinde önemli bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Ancak sosyal medya yorumları da resmi bir açıklama niteliği taşımıyor.

Resmi Açıklama Yok: İddialar Basın Kaynaklı

Tüm bu gelişmeler ışığında altı çizilmesi gereken en önemli nokta şudur:

Arda Güler'in takım yemeğinde yaşadıkları,

Süre konusundaki memnuniyetsizlik iddiaları,

Soyunma odasında gruplaşma olduğu yönündeki haberler, tamamen İspanyol basınında yer alan iddialara dayanmaktadır. Real Madrid kulübü veya Arda Güler cephesinden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.