Trabzonspor, sol kanatta yaşadığı aksaklıkları gidermek ve takımın hücum gücünü artırmak için harekete geçti. Olaigbe Konyaspor'a gitmek üzereyken, kanat alternatifi olarak Sikan'ın Anderlecht'e satılması ve Zubkov'un sakatlanması sonrası Fırtına, yerli bir oyuncuya yöneldi. Bu doğrultuda ön plana çıkan isim, Danimarka doğumlu Türk forvet Aral Şimşir oldu. Peki, Aral Şimşir Trabzonspor'a mı geliyor? Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, mevki ne? Detaylar...

ARAL ŞİMŞİR TRABZONSPOR'A MI GELİYOR?

Geçmişte de Trabzonspor'un radarına giren Şimşir için 2022 yılında yapılan transfer girişimi gerçekleşmemişti. Ancak Karadeniz ekibi, bu kez şartları zorlama kararı aldı. Yapılan son teklif bonuslarla birlikte 10 milyon Euro seviyesini buldu. Midtjylland ise oyuncusunu kolaylıkla bırakmaya niyetli değil. Trabzonspor'un bu transferdeki ısrarı, özellikle Süper Lig'de kanat ve forvet hattında yaşanan eksiklikleri gidermek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Aral Şimşir, Danimarka'nın Køge şehrinde dünyaya gelmiştir. Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak doğan genç futbolcu, bu kökene bağlılığını formasıyla da gösteriyor. Şimşir, forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58'i tercih etmektedir.

Futbol kariyerine HB Køge genç takımlarında başlayan Şimşir, yeteneği ve golcülüğüyle dikkat çekti. Daha sonra Superligaen ekiplerinden Midtjylland'a transfer oldu. 2022 yılında Norveç kulübü FK Jerv'e kiralık olarak gönderilen Şimşir, burada da performansıyla göz doldurdu ve ilk golünü 18 Nisan 2022'de attı. 9 Haziran 2023'te ise Viborg FF'ye karşı 1-0'lık galibiyette tek golü kaydederek takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını garantiledi.

ARAL ŞİMŞİR KAÇ YAŞINDA?

Aral Şimşir 19 Haziran 2002 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

ARAL ŞİMŞİR HANGİ TAKIMDA?

Profesyonel kariyerine şu an için Midtjylland formasıyla devam etmektedir. Danimarka Süper Ligi ekiplerinden biri olan Midtjylland, genç yeteneği hem gelişimi hem de transfer piyasasındaki değeri açısından yakından takip ediyor. Trabzonspor'un ilgisi ise kulüp yönetimi tarafından dikkatle değerlendiriliyor ve teklifin 10 milyon Euro'ya kadar çıkmasıyla birlikte transferin önü açılabilir.

ARAL ŞİMŞİR NERELİ?

Aral Şimşir, Danimarka doğumlu olmasına rağmen Sivaslı bir ailenin çocuğudur. Bu bağ, hem saha içi hem de saha dışında oyuncunun kişisel kimliğini yansıtmaktadır. Forma numarası olarak da Sivas'ın plaka kodu olan 58'i giymesi, köklerine olan bağlılığını simgeliyor.

ARAL ŞİMŞİR MEVKİ NE?

Türk profesyonel futbolcu forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Hücum hattında etkili olan Şimşir, aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Bu çok yönlü özellik, özellikle Trabzonspor'un hücum planlamasında büyük avantaj sağlıyor. Zubkov'un sakatlığı ve Sikan'ın satışı sonrası, Şimşir'in esnekliği takımın oyun düzeninde kritik bir rol oynayabilir.

ARAL ŞİMŞİR'İN BABASI KİM?

Aral Şimşir'in babası Hayati Şimşir'dir. Sivaslı bir aileden gelen Aral, köklerine olan bağlılığını hem saha içi hem de saha dışında gösteriyor.