Amerika tarım dışı istihdam verisi ne oldu, yükseldi mi? ABD'de Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Açıklanan resmi verilere göre ülkede tarım dışı istihdam Haziran ayında 57 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında gerçekleşti. Bloomberg tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise istihdamın 113 bin kişi artacağı yönündeydi.

AMERİKA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI MI?

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Haziran ayında tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı. Açıklanan rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 113 bin kişilik istihdam artışı yönündeydi. Gerçekleşen veri ile beklenti arasında önemli bir fark oluştu.

Haziran ayı istihdam raporunda yalnızca güncel veriler değil, önceki aylara ilişkin revizyonlar da yer aldı. Buna göre Mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi 172 bin seviyesinden 129 bine aşağı yönlü revize edildi. Ayrıca önceki iki aya ait istihdam verilerinde de aşağı yönlü güncelleme yapıldı.

Rapor, iş gücü piyasasında son dönemde görülen istihdam artışındaki ivmenin Haziran ayında önemli ölçüde yavaşladığını ortaya koydu.

AMERİKA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE OLDU, YÜKSELDİ Mİ?

Haziran ayında ABD'de tarım dışı istihdam bir önceki aya göre 57 bin kişi arttı. Veri pozitif bölgede kalmasına rağmen, piyasa beklentisi olan 113 bin kişilik artışın oldukça altında gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise iş gücüne katılım oranındaki sert düşüşün etkisiyle yüzde 4,2 seviyesine geriledi.

Sektörel dağılım incelendiğinde işe alımlardaki yavaşlamada özellikle eğlence ve konaklama sektöründe yaşanan istihdam kaybı etkili oldu. Bu alanda 2020 yılından bu yana görülen en büyük istihdam düşüşü kaydedildi.

Bunun yanında perakende ticaret ve bilgi sektörlerinde de istihdam kayıpları yaşandı. Buna karşılık sağlık ve sosyal yardım sektörlerinde güçlü işe alımların sürdüğü görüldü.

Açıklanan veriler, iş gücü piyasasında son aylarda gözlenen güçlenme işaretlerine rağmen bazı zorlukların devam ettiğini ortaya koydu.

İran savaşı kaynaklı enerji şokuna rağmen tüketici harcamalarının dirençli kalmaya devam ettiği belirtilirken, yüksek fiyatlar ve enflasyona ayak uyduramayan ücretlerin tüketici güveni üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Bu durumun işverenlerin yeni işe alımlarda daha temkinli hareket etmesine neden olabileceği bilgisi raporda yer alan değerlendirmeler arasında bulundu.

PİYASALAR VERİ SONRASINDA HAREKETLENDİ

Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından küresel piyasalarda dikkat çeken fiyatlamalar görüldü.

Veri sonrası S&P 500 vadeli işlemleri yükseliş gösterdi. Buna karşılık ABD Hazine tahvili getirileri gerilerken, dolar da değer kaybetti.

Haziran ayına ilişkin istihdam raporu, hem beklentilerin altında kalan istihdam artışı hem de önceki aylara yönelik aşağı yönlü revizyonlarla birlikte ABD iş gücü piyasasının mevcut görünümüne ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu.