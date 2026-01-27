Altın ve gümüş yükselmeye devam edecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 27 OCAK | Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların en yakından takip ettiği ekonomi başlıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Altın ve gümüş yükselmeye devam edecek mi? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 27 Ocak canlı altın fiyatları haberimizde.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan altın piyasasında, tarihi zirvenin ardından gelen kâr satışları kısa süreli bir geri çekilmeye yol açsa da, sabah saatlerinden itibaren yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülmesi dikkat çekiyor.

Dün gram altının 7 bin 128 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini görmesi, piyasada önemli bir eşik olarak kayda geçti. Bu seviyeden gelen satış baskısı fiyatları geçici olarak aşağı çekti. Ancak fiyatların rekor bölgesine yakın seyretmesi, altına yönelik ilginin hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Altın piyasasında yaşanan bu dalgalı görünüm, yatırımcıların "yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt aramasına neden olurken, gün içi fiyat hareketleri anlık olarak izlenmeye devam ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 OCAK

27 Ocak Salı günü altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren yukarı yönlü bir toparlanma eğilimi sergiliyor. Haftanın ilk işlem gününde görülen kâr satışlarının ardından, piyasada yeniden alım yönlü hareketlerin ağırlık kazandığı gözlemleniyor.

Canlı altın fiyatları, özellikle gram altın tarafında kayıpların bir bölümünün telafi edildiğini gösteriyor. Fiyatların rekor seviyelere yakın seyretmesi, piyasadaki volatilitenin yüksek olduğuna işaret ederken, yatırımcılar gün içindeki gelişmeleri yakından izliyor.

27 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 27 Ocak 2026 Salı günü sabah saatlerinde 7 bin 70 TL civarından işlem görmeye başladı. Önceki gün 7 bin 128 TL ile tarihi zirvesini test eden gram altın, bu seviyeden gelen satışlarla kısa süreli bir geri çekilme yaşadı.

27 OCAK ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki hareketliliğe paralel olarak yükseliş eğilimini sürdürüyor. 27 Ocak Salı günü itibarıyla çeyrek altın, yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ürünler arasında yer alıyor.

Güncel verilere göre çeyrek altının satış fiyatı 11.951,00 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatların yüksek bantta seyretmesi, çeyrek altının da rekor bölgesine yakın hareket ettiğini ortaya koyuyor.

27 OCAK YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları, piyasadaki genel yükseliş trendinden etkilenmeye devam ediyor. 27 Ocak 2026 Salı günü yarım altın, değerli metal piyasasındaki dalgalanmalarla birlikte yüksek seviyelerde işlem görüyor.

Son verilere göre yarım altının satış fiyatı 23.903,00 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, yarım altının son dönemde ulaştığı yüksek seviyelerin korunduğunu gösteriyor.

27 OCAK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları da 27 Ocak Salı günü itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği tam altın, piyasadaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor.

Güncel satış fiyatı 47.504,06 TL olan tam altın, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Aynı zamanda Cumhuriyet altını 47.623,00 TL, gremse altın ise 119.124,45 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Öte yandan ons altın fiyatı 5.077,11 dolar seviyesinde bulunurken, küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarını da yakından etkilemeye devam ediyor.