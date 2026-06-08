Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın daha da düşer mi?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda haftaya sert bir düşüş eğilimiyle başladı. 8 Haziran 2026 itibarıyla yaşanan geri çekilmenin temelinde, ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik veriler ve buna bağlı olarak değişen faiz beklentileri yer alıyor. Peki, altın neden düşüyor? Altın daha da düşer mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Mayıs ayı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların “Fed faiz artırımı yeniden gündeme gelir mi?” sorusuna daha güçlü bir şekilde odaklanmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor. Altın ise faiz geliri üretmediği için, yüksek faiz ortamlarında genellikle cazibesini kısmen kaybediyor. Bu nedenle tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte yatırımcıların güvenli liman tercihleri de yeniden şekilleniyor.

ABD VERİLERİ VE FED ETKİSİ

ABD’den gelen güçlü istihdam rakamları, ekonominin hala dirençli olduğunu gösterirken, enflasyonla mücadelede Fed’in elini daha da sıkılaştırabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu da piyasaların “uzun süre yüksek faiz” senaryosunu fiyatlamasına neden oldu.

Bu durum, özellikle altın fiyatları üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Çünkü yatırımcılar, faiz getirisi sunan tahvil ve mevduat gibi enstrümanlara yöneldikçe altından çıkışlar hızlanabiliyor.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ VE RİSK İŞTAHI

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş, altın piyasasında satış baskısını artıran bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yüksek tahvil getirileri, küresel yatırımcılar için daha cazip bir alternatif oluşturuyor.

Bu süreçte risk iştahı da yeniden şekilleniyor. Küresel piyasalar, jeopolitik risklere rağmen kısa vadede daha çok merkez bankalarının faiz politikalarına odaklanmış durumda. Bu da altın gibi güvenli liman varlıklarının ikinci planda kalmasına neden olabiliyor.

ORTA DOĞU GERGİNLİĞİ VE ENFLASYON DENGESİ

Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyon, enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, orta vadede enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği endişesini artırıyor.

Ancak piyasa şu an için jeopolitik riskleri fiyatlamaktan çok, merkez bankalarının para politikası patikasına odaklanmış durumda. Bu nedenle altının yönünü belirleyen ana unsur, güvenli liman talebinden ziyade faiz beklentileri olmaya devam ediyor.

ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının gelecekteki yönü, büyük ölçüde ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına ve küresel ekonomik verilere bağlı olarak şekilleniyor. Mevcut görünüm, kısa vadede aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Eğer ABD’de açıklanan istihdam ve enflasyon verileri güçlü kalmaya devam ederse, Fed’in sıkı para politikasını sürdürme ihtimali artar. Bu da altın üzerinde ek satış baskısı yaratabilir. Özellikle tahvil faizlerinin yüksek kalması, yatırımcıların altından uzaklaşmasına neden olabilir.

Buna karşılık, ekonomik büyümede yavaşlama sinyalleri gelirse ya da enflasyon beklentileri düşüşe geçerse, Fed’in faiz artırımı yerine daha nötr bir duruşa geçmesi gündeme gelebilir. Bu senaryoda altın yeniden yukarı yönlü hareketlenebilir.

8 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

8 Haziran 2026 Pazartesi günü altın piyasası haftaya düşüş eğilimiyle başladı. Küresel gelişmelerin etkisiyle hem ons hem de gram bazında geri çekilme dikkat çekti. İç piyasada TL bazlı fiyatlar, kur ve ons hareketlerine paralel şekilde şekillendi.

Gram altın: 6.393,19 TL

Çeyrek altın: 10.614,00 TL

Yarım altın: 21.219,00 TL

Tam altın: 42.300,71 TL

Cumhuriyet altını: 42.340,00 TL

Gremse altın: 106.076,17 TL

Ons altın: 4.316,33 dolar

NOT : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.